LGS'den alınan ham puanla birlikte OBP adı verilen okul puanının birleştirilmesiyle öğrenciler, önümüzdeki 4 sene boyunca eğitim görecekleri liseyi seçiyorlar. 4 Haziran Pazar günü yapılan iki oturumlu LGS sınavının ardından öğrenciler ve velileri arama motorlarında 'LGS kaç net kaç puan 2023? 60, 70, 80 net kaç puan? Fen Lisesi, Anadolu Lisesine gidebilmek LGS puanı, net sayısı kaç olmalı?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

LGS KAÇ NET KAÇ PUAN 2023?

LGS puan hesaplamasında yüzdelik dilim ve standart sapma uygulamaları esas alınır. Her ders için farklı bir puan stratejisi belirlenirken 'LGS'de şu kadar net şu kadar puan getirecek' gibi kesin ifadeler yanlış olacaktır. Ancak geçitğimiz senenin LGS sınavı puanlarına bakarak çeşitli hesaplamalar yapmak mümkündür. Bu hesaplar 2023 LGS sınavı ile birebir tutmasa da birbirine yakın rakamlar çıkacaktır.

FEN LİSESİ, ANADOLU LİSESİNE GİDEBİLMEK LGS PUANI, NET SAYISI KAÇ OLMALI?

Fen Liseleri ve Anadolu Liselerinin puanları, okula ve okulun bulunduğu şehre göre farklılık göstermektedir. Tüm fen liseleri ya da tüm anadolu liseleri için sabit bir taban puan yoktur. Konuya ilişkin daha detaylı bilgi için, okulların geçtiğimiz sene uyguladıkları taban puanlarına bakabilirsiniz. Ayrıca geçtiğimiz sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan aşağıdaki tablo da size bu konuda yardımcı olabilir.

LGS'DE 60, 70, 80 NET KAÇ PUAN?

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