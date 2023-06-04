LGS 2023 SORU VE CEVAP ANAHTARI! LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? | 2023 MEB LGS sayısal, sözel sınavı PDF

LGS 2023 SORU VE CEVAP ANAHTARI! Milli eğitim Bakanlığı'nın hazırlandığı ve 1 milyondan fazla öğrencinin, önümüzdeki 4 yıl boyunca öğrenim görecekleri liseyi belirlemek için girdikleri LGS sınavında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 4 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından sonuçlar ve tercih zamanı için nefesler tutulurken sınavdan çıkan adaylar, LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

2023 LGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

Bu yıl da öğrenciler, LGS sınavı için hazırlanan soru kitapçıklarını sınava girdikleri okullardan bir gün sonra alabilecekler. MEB tarafından düzenlenen sınavın ardından, 4 Haziran 2023 Pazar günü öğleden sonra, LGS soru kitapçığı cevap anahtarı, Bakanlığın internet sitesinde yayınlanması beklenmektedir.

2023 MEB LGS SAYISAL, SÖZEL SINAVI PDF SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

2023 MEB LGS SAYISAL, SÖZEL SINAVI PDF CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

FEN LİSESİ, ANADOLU LİSESİNE GİDEBİLMEK LGS PUANI, NET SAYISI KAÇ OLMALI?

Fen Liseleri ve Anadolu Liselerinin puanları, okula ve okulun bulunduğu şehre göre farklılık göstermektedir. Tüm fen liseleri ya da tüm anadolu liseleri için sabit bir taban puan yoktur. Konuya ilişkin daha detaylı bilgi için, okulların geçtiğimiz sene uyguladıkları taban puanlarına bakabilirsiniz. Ayrıca geçtiğimiz sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan aşağıdaki tablo da size bu konuda yardımcı olabilir.