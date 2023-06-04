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İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI | 4 Haziran 2023 İstanbul barajlarında son durum

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI - Kuraklık, küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte son yağışlarla barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'ye yaklaştı. Ömerli ve Darlık Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'yi geçerken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise aylarca alarm vermesinin ardından nihayet yüzde 10'un üzerine çıktı. 4 Haziran Pazar barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 09:31 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 09:31
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI | 4 Haziran 2023 İstanbul barajlarında son durum

Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminin son aylarında beklenen yağışların bir türlü gelmemesi kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 4 Haziran Pazar günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 48,11 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 26,43 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 31,95 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 8,12 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 7,19 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

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