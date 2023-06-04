Haberler Haberler HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI? | 2023 Haziaran Aile Destek Ödemesi ayın kaçında yatacak? - Aile Destek Ödemesi sorgulama ekranı

HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI? | 2023 Haziaran Aile Destek Ödemesi ayın kaçında yatacak? - Aile Destek Ödemesi sorgulama ekranı

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından dar gelirli vatandaşlara aylık olarak ödenen Aile Destek Paketi'nin Haziran ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 850 TL ile 1.250 TL arasında yapılan ödemelerin miktarı ailenin gelirine göre belirlenirken vatandaşlar arama motorlarında Aile Destek Ödemesi yattı mı? Haziran ayı Aile Destek Ödemesi ayın kaçında yatacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Aile Destek Ödemesi sorgulama ekranı ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 12:21 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 12:41
HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI? | 2023 Haziaran Aile Destek Ödemesi ayın kaçında yatacak? - Aile Destek Ödemesi sorgulama ekranı

HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI? | Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen dar gelirli vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ödenen Aile Destek Ödemeleri için, Haziran ayına girilmesiyle birlikte araştırmalar hız kazandı. 29 Temmuz 2022 tarihinden itibaren hesaplara yatırılan 850 lira ile 1250 lira arasında değişen tutarlar, hane içinde kişi başına düşen gelirin 1833,45 TL'nin altında olması halinde veriliyor. Peki Haziran Aile Destek Ödemesi yattı mı? Haziran ayı Aile Destek Ödemesi ayın kaçında yatacak? İşte cevaplar...

HAZİRAN 2023 AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA YATACAK?

Haziran ayı Aile Destek ödemeleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bakanlıktan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

HAZİRAN 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

👉450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

👉450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

👉911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

👉1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI'NIN AMACI NEDİR?

Başkan Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz" diyerek ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı hedeflediklerini paylaşmıştı ve programın amacını bu sözlerle ifade etmişti.

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