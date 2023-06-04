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AİLE DESTEK ÖDEMESİ BU AY SON MU? | Aile Destek Ödemeleri bitti mi, ne zaman bitecek?

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından dar gelirli vatandaşlara aylık olarak ödenen Aile Destek Paketi'nde sona gelindi. Pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı içerisindeki ailelere tyapılan ödemelerde son tarih belli olurken arama motorlarında 'Aile Destek Ödemesi bu ay son mu? Aile Destek Ödemeleri bitti mi, ne zaman bitecek?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 12:21 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 12:42
AİLE DESTEK ÖDEMESİ BU AY SON MU? | Aile Destek Ödemeleri bitti mi, ne zaman bitecek?

Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen dar gelirli vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ödenen Aile Destek Ödemeleri için, son tarih belli oldu. 29 Temmuz 2022 tarihinden itibaren hesaplara yatırılan 850 lira ile 1250 lira arasında değişen tutarlar, hane içinde kişi başına düşen gelirin 1833,45 TL'nin altında olması halinde veriliyor. Peki Aile Destek Ödemesi bu ay son mu? Aile Destek Ödemeleri bitti mi, ne zaman bitecek? İşte detaylar...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BU AY SON MU?

En fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım programının uzatıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Aile Destek Ödemesi için belirlenen süre henüz dolmadı. Buna göre vatandaşlar Haziran ve Temmuz ayında da Aile Destek Ödemesi alabilecek.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?

Aile Destek Ödemeleri henüz bitmedi. Yapılan açıklamaya göre ödemeler, Temmuz ayında sonlandırılacak. Ancak hükümet, dar gelirli vatandaşlara yönelik bu kez de Vatandaşlık Maaşı uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Hanedeki kişi sayısı, engelli, yaşlı, çocuk sayısı, geliri olan kişi sayısı, gelir miktarı gibi kriterlerin değerlendirildiğini ve başvuran kişiye bu deperlendirmeler sonucunda dönüş yapılacağını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir." şeklinde konuştu.

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