LGS SON GİRİŞ SAATİ KAÇ 2023? | LGS saat kaçta başlayacak, bitecek? Kaç soru, kaç dakika sürüyor?

LGS olarak bilinen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Liselere Geçiş Sistemi adı altında gerçekleştirilen sınav için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisinin katılacağı sınav, 4 Haziran Pazar günü yapılacak. Öğrencilerin geleceğini şekillendiren dönüm noktalarından bir tanesi olan sınava katılım sağlayacak adaylar ve velileri, LGS son giriş saati kaç 2023? LGS saat kaçta başlayacak, bitecek? LGS kaç soru, kaç dakika sürüyor?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilenler...

LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı başvuru kılavuzuna göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Saat 10.45'te sona erecek olan oturumun ardından ara verilecek. 45 dakikalık aradan sonra ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak. Sınavın son oturumu olan 2. oturum ise saat saat 12.50'de bitecek.

LGS SON GİRİŞ SAATİ KAÇ 2023?

LGS'ye son giriş saati, 2023 MEB LGS sınav kılavuzunda belirtilmemiş olup ancak en geç saat 09.00'da öğrencilerin, sınava girecekleri salonun önünde hazır olmaları tavsiye edilmektedir.

LGS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

LGS birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika sürecek. LGS ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Liselere Geçis Sistemi kapsamında düzenlenen sınav toplam 90 sorudan oluşuyor. LGS 1. ve. 2. oturumları toplam 155 dakika sürecek.