Haberler Haberler 8. SINIF 2. DÖNEM KONULARI HANGİLERİ 2023? | LGS'de hangi konular çıkmayacak? 8. sınıf 2. dönem konuları tüm dersler

8. SINIF 2. DÖNEM KONULARI HANGİLERİ 2023? | LGS'de hangi konular çıkmayacak? 8. sınıf 2. dönem konuları tüm dersler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından eğitime ara verilmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, LGS'de 8. sınıf ikinci dönem konularının yer almayacağını duyurdu. Bakanlıkça yapılan açıklamanın ardından LGS sınavında hangi konuların çıkacağını merak eden öğrenciler arama motorlarında 8. sınıf 2. dönem konuları hangileri 2023? LGS'de hangi konular çıkmayacak? 8. sınıf 2. dönem konuları tüm dersler sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 12:28 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 11:02
8. SINIF 2. DÖNEM KONULARI HANGİLERİ 2023? | LGS'de hangi konular çıkmayacak? 8. sınıf 2. dönem konuları tüm dersler

LGS'DE HANGİ KONULAR ÇIKMAYACAK? | Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin ardından 10 ilde yıkıcı hasar bırakan depremler sebebiyle ülkede eğitim öğretime 2 hafta ara verildi. Özellikle deprem bölgelerinde öğrencilerin eğitimlerine bir süre devam edemeyeceği gerekçesiyle LGS'den 8. sınıf ikinci dönem konuları çıkarıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamada, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerine yer verildi. Peki 8. sınıf 2. dönem konuları hangileri 2023? LGS'de hangi konular çıkmayacak? İşte 8. sınıf 2. dönem konuları tüm dersler...

8. SINIF 2. DÖNEM KONULARI HANGİLERİ 2023?

8. SINIF TÜRKÇE 2. DÖNEM KONULARI

  • Parçada Anlam Konusu
  • Fiilde Çatı Konusu
  • Cümlede Anlam Konusu
  • Görsel Okuma Konusu
  • Yazım Kuralları Konusu
  • Noktalama İşaretleri Konusu
  • Anlatım Bozuklukları Konusu

8. SINIF MATEMATİK 2. DÖNEM KONULARI

  • Doğrusal Denklemler Konusu
  • Eşitsizlikler Konusu
  • Üçgenler Konusu
  • Eşlik ve Benzerlik Konusu
  • Dönüşüm Geometrisi Konusu
  • Geometrik Cisimler Konusu

8. SINIF FEN BİLİMLERİ 2. DÖNEM KONULARI

  • Basit Makineler / Fiziksel Olaylar Konusu
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam Konusu
  • Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar Konusu

8. SINIF İNKILAP TARİHİ 2. DÖNEM KONULARI

  • Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Konusu
  • Demokratikleşme Çabaları Konusu
  • Atatürkçülük Konusu
  • Atatürk Dönemi Konusu
  • Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Konusu
  • İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Konusu

8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2. DÖNEM KONULARI

  • Hz. Muhammed'in Örnekliği Konusu
  • Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri Konusu

8. SINIF İNGİLİZCE 2. DÖNEM KONULARI

  • Adventures Konusu
  • Tourism Konusu
  • Chores Konusu
  • Science Konusu
  • Natural Forces Konusu

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