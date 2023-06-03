8. SINIF 2. DÖNEM KONULARI HANGİLERİ 2023? | LGS'de hangi konular çıkmayacak? 8. sınıf 2. dönem konuları tüm dersler

LGS'DE HANGİ KONULAR ÇIKMAYACAK? | Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin ardından 10 ilde yıkıcı hasar bırakan depremler sebebiyle ülkede eğitim öğretime 2 hafta ara verildi. Özellikle deprem bölgelerinde öğrencilerin eğitimlerine bir süre devam edemeyeceği gerekçesiyle LGS'den 8. sınıf ikinci dönem konuları çıkarıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamada, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerine yer verildi. Peki 8. sınıf 2. dönem konuları hangileri 2023? LGS'de hangi konular çıkmayacak? İşte 8. sınıf 2. dönem konuları tüm dersler...

8. SINIF 2. DÖNEM KONULARI HANGİLERİ 2023?

8. SINIF TÜRKÇE 2. DÖNEM KONULARI

Parçada Anlam Konusu

Fiilde Çatı Konusu

Cümlede Anlam Konusu

Görsel Okuma Konusu

Yazım Kuralları Konusu

Noktalama İşaretleri Konusu

Anlatım Bozuklukları Konusu

8. SINIF MATEMATİK 2. DÖNEM KONULARI

Doğrusal Denklemler Konusu

Eşitsizlikler Konusu

Üçgenler Konusu

Eşlik ve Benzerlik Konusu

Dönüşüm Geometrisi Konusu

Geometrik Cisimler Konusu

8. SINIF FEN BİLİMLERİ 2. DÖNEM KONULARI

Basit Makineler / Fiziksel Olaylar Konusu

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam Konusu

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar Konusu

8. SINIF İNKILAP TARİHİ 2. DÖNEM KONULARI

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Konusu

Demokratikleşme Çabaları Konusu

Atatürkçülük Konusu

Atatürk Dönemi Konusu

Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Konusu

İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Konusu

8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2. DÖNEM KONULARI

Hz. Muhammed'in Örnekliği Konusu

Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri Konusu

8. SINIF İNGİLİZCE 2. DÖNEM KONULARI