Haberler Haberler LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | 🕛 LGS kaç soru, kaç dakika sürecek? MEB konular ve soru dağılımı...

LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | 🕛 LGS kaç soru, kaç dakika sürecek? MEB konular ve soru dağılımı...

Liselere Geçiş Sistemi olarak bilinen liseye geçiş sınavı LGS, bir milyondan fazla öğrencinin başvurusunun ardından 4 Haziran Pazar günü yapılacak. İlkokul ve ortaokulda öğrendiklerinden sorumlu tutulan öğrenciler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik, İngilizce, İnkılap ve Din Bilgisi derslerinden sorulan sorulara cevap verecek. Peki 2023 LGS saat kaçta başlıyor, bitiyor? LGS kaç soru, kaç dakika sürecek? Konu ve soru dağılımı nasıl olacak? Merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 16:40 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 16:40
LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | 🕛 LGS kaç soru, kaç dakika sürecek? MEB konular ve soru dağılımı...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 4 Haziran Pazar günü yapılacak sınava 1 milyondan fazla aday katılım sağlayacak. Ortaöğretime geçmeye hazırlanan öğrencilerin ter dökeceği sınav hakkında arama motorlarında 'LGS saat kaçta başlıyor, bitiyor? LGS kaç soru, kaç dakika sürecek? Konu ve soru dağılımı nasıl olacak?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı başvuru kılavuzuna göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Saat 10.45'te sona erecek olan oturumun ardından ara verilecek. 45 dakikalık aradan sonra ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak. Sınavın son oturumu olan 2. oturum ise saat saat 12.50'de bitecek.

LGS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

LGS birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika sürecek. LGS ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

Liselere Geçis Sistemi kapsamında düzenlenen sınav toplam 90 sorudan oluşuyor. LGS 1. ve. 2. oturumları toplam 155 dakika sürecek.

MEB LGS KONULAR VE SORU DAĞILIMI

Birinci oturumda öğrenciler Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden; ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorumlu olacaklar.

2022'de gerçekleşen Liseye Geçiş Sınavı'nda konu ve soru dağılımları şöyleydi:

TÜRKÇE

❓ Sözcükte Anlam: 2 soru
Cümlede Anlam: 1 soru
Sözel Mantık / Görsel Okuma: 5 soru
Parçada ve Paragrafta Anlam: 6 soru
Söz Sanatları: 0 soru
Metin Türleri: 1 soru
Noktalama İşaretleri: 1 soru
Yazım Kuralları: 1 soru
Fiilimsiler: 0 soru
Cümlenin Öğeleri: 1 soru

MATEMATİK

❓ Çarpanlar ve Katlar: 1 soru
❓ Üslü İfadeler: 2 soru
❓ Kareköklü İfadeler: 3 soru
❓ Veri Analizi: 1 soru
❓ Basit Olayların Olma Olasılığı: 1 soru
❓ Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler: 2 soru

FEN BİLİMLERİ

❓ Mevsimler ve İklim: 1 soru
❓ DNA ve Genetik Kod: 4 soru
❓ Basınç: 2 soru
❓ Madde ve Endüstri: 5 soru

İNKILAP TARİHİ

❓ Bir Kahraman Doğuyor: 1 soru
❓ Milli Uyanış: 2 soru
❓ Milli Bir Destan: "Ya İstiklal Ya Ölüm": 2 soru

İNGİLİZCE

❓ Friendship: 2 soru
❓ Teen Life: 1 soru
❓ In The Kitchen: 1 soru
❓ On the Phone: 1 soru
❓ The Internet: 1 soru

DİN KÜLTÜRÜ

❓ Kader İnancı: 3 soru
❓ Zekat ve Sadaka: 2 soru
❓ Din ve Hayat: 4 soru
❓ Hz. Muhammed'in Örnekliği: 1 soru
❓ Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri: 0 soru

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