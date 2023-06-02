Haberler Haberler LGS GİRİŞ BELGESİ 2023 | LGS sınav giriş belgesi sorgula e-Okul | MEB LGS sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı

LGS GİRİŞ BELGESİ 2023 | LGS sınav giriş belgesi sorgula e-Okul | MEB LGS sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı

Liseye Giriş Sınavı LGS için heyecanlı bekleyiş sürerken 4 Haziran Pazar günü yapılacak sınavda giriş yerleri ve sınava giriş belgesi erişime açıldı. Yaklaşık 1 buçuk milyon öğrencinin katılım göstereceği sınav için arama motorlarında 'LGS Giriş belgesi 2023, LGS sınav giriş belgesi sorgula e-Okul ve MEB LGS sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı' konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 16:41 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 16:41
LGS GİRİŞ BELGESİ 2023 | LGS sınav giriş belgesi sorgula e-Okul | MEB LGS sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı

LGS GİRİŞ BELGESİ 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine düzenlenen Liselere Giriş Sınavı LGS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 4 Haziran Pazar günü ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılacak sınava giriş belgeleri ve sınav yerleri, öğrenci ve velilerin erişimine açıldı. MEB'in e-okul uygulaması üzerinden alınabilen giriş belgesi için LGS Giriş belgesi 2023, LGS sınav giriş belgesi sorgula e-Okul ve MEB LGS sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı sorgulamalarını derledik...

E-OKUL LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

E-OKUL LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nın bu yıl 4 Haziran 2023'te uygulanacağını açıkladı. Sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

LGS'YE GİDERKEN HANGİ BELGELER ALINMALI?

MEB'in başvuru kılavuzunda adayların kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00'da, LGS giriş belgelerinde belirtilen binada hazır olmaları gerektiği vurgulanıyor. Öğrencilerin ayrıca yanlarında fotoğraflı ve renkli çıktısı alınmış, okul müdürlüklerinde mühürlenerek onaylatılmış LGS giriş belgeleri ile birlikte, üzerinde T.C kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya T.C kimlik kartı ya da geçerlilik süresi devam eden pasaport bulundurmaları şart. Yabancı uyruklu öğrencilerin ise İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi olması gerekiyor. Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

MEB LGS SINAV YERİ ÖĞRENME VE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Bunların dışında adayların LGS'de kullanmak için en az iki tane koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması öneriliyor.

📌Kimlik kartını ya da geçerliliği devam eden pasaport

📌En az 2 tane yumuşak uçlu kurşun kalem, 1 tane kalemtıraş ve silgi

📌Ambalajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su

LGS'YE GİDERKEN ALINMAMASI GEREKEN EŞYALAR

🔴Çanta ve cüzdan,

🔴Cep telefonu, kulaklık, bilgisayar, saat, kamera gibi cihazlar,

🔴Kolye, küpe, bilezik, broş gibi takılar,

🔴Kağıt, kitap, defter gibi dokümanlar,

🔴Pergel, açıölçer, cetvel gibi araçlar.

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