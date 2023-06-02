ALTIN FİYATLARI CANLI - 2 Haziran Cuma 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

2 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Haziran 2023 Döviz Kuru...

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👉2 Haziran Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.330,79

Gram altın satış: 1.331,01

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.243,00

Çeyrek altın satış: 2.304,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.473,00

Yarım altın satış: 4.594,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.960,00

Tam altın satış: 9.244,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.085,00

Cumhuriyet altını satış: 9.222,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.221,00

Ata altın satış: 9.425,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Haziran Cuma günü saat 06.33 itibarıyla alınmıştır.