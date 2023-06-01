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MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI? - TÜİK 2023 Mayıs enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi

2023 yılının Mayıs ayı enflasyon rakamları, asgari ücret ve memur zammına kısa bir süre kala merakla bekleniyor. Her ayın 3'ünde açıklanarak iç ve dış piyasaları büyük ölçüde etkileyen enflasyon, ara zamların yanı sıra kira artış oranı, altın fiyatları, pazar fiyatları gibi birçok alanda belirleyici etken olarak biliniyor. Peki TÜİK 2023 Mayıs ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte enflasyon oranı beklenti anketi ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 13:40 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 13:50
MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI? - TÜİK 2023 Mayıs enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI? | 2023 yılının beşinci enflasyon verileri vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. 6 aylık enflasyon verisinin ardından memur maaş farkı ve ara zamların tutarı belli olurken kira artış oranları ve maaş zamları dahil birçok alanı etkileyen Mayıs ayı enflasyonu hakkında arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Peki TÜİK 2023 Mayıs ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

TÜİK 2023 MAYIS AYI ENFLASYONU NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın 3'ünde bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Mayıs ayı verilerinin açıklanması için gözler 3 Haziran'a çevrilirken o gün Cumartesi gününe denk geldiğinden Mayıs ayı enflasyon verileri 5 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Mayıs ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Mayıs ayına ilişkin enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için beşinci veri olacak.

MAYIS AYI ENFLASYONU BEKLENTİ VE TAHMİNLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 olmuştur.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,85 olasılıkla yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 13,85 olasılıkla yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 45,02 olasılıkla ise yüzde 32,00 – 37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 20,00'ının beklentilerinin yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,00'ının beklentilerinin yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 40,00'ının beklentilerinin yüzde 32,00 – 37,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin enflasyonu verilerinde, aylık enflasyonu 2,39 yıllık enflasyonu ise yüzde 43,68 olarak duyurdu.

Bir önceki yılın Nisan ayına göre en az artış gösteren ana grup %13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %66,62 ile sağlık oldu.

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