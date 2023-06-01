Haberler Haberler İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI | İSKİ son verileri açıkladı - 1 Haziran 2023 İstanbul barajlarında son durum

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI | İSKİ son verileri açıkladı - 1 Haziran 2023 İstanbul barajlarında son durum

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI - Kuraklık, küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte son yağışlarla barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'ye yaklaştı. Ömerli ve Darlık Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'yi geçerken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise aylarca alarm vermesinin ardından nihayet yüzde 10'un üzerine çıktı. 1 Haziran Perşembe barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 10:40 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 10:50
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI | İSKİ son verileri açıkladı - 1 Haziran 2023 İstanbul barajlarında son durum

Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminin son aylarında beklenen yağışların bir türlü gelmemesi kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 1 Haziran Perşembe günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 48,44 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 26,49 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 32,19 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 9,02 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 8,99 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'ın süperstarı Kerem Aktürkoğlu transfer oluyor! Bomba haberi duyurdular...
Hadise'den 'metres' sözlerine olay tazminat! Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşkını ifşalayan Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil...
Hamsik geleceği ile ilgili kararını açıkladı!
F.Bahçe'de büyük hezimet! 5 sezonun faturası ağır oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
2023 KGM personel alımı kura sonuçları ve isim listesi
LGS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
2023 YKS giriş belgesi sorgulama ÖSYM
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye - Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye - Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda? 10:43
Hamsik geleceği ile ilgili kararını açıkladı! Hamsik geleceği ile ilgili kararını açıkladı! 10:33
G.Saray'dan ezeli rakiplerine flaş gönderme! G.Saray'dan ezeli rakiplerine flaş gönderme! 10:17
Kartal'da gündem yeniden Denayer! Transfer şartı... Kartal'da gündem yeniden Denayer! Transfer şartı... 10:17
Büyük tartışma! Jesus başarılı mı başarısız mı? Büyük tartışma! Jesus başarılı mı başarısız mı? 09:57
G.Saray'da rota Güney Amerika! G.Saray'da rota Güney Amerika! 09:43
Daha Eski
Çarpıcı yorum! "Bu ligde golcülerin dediği olur" Çarpıcı yorum! "Bu ligde golcülerin dediği olur" 09:32
Eyüpspor'da Arda Turan farkı Eyüpspor'da Arda Turan farkı 09:00
Pastanın üzerindeki çilek Pastanın üzerindeki çilek 08:58
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! 01:05
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! 01:03
Filenin Efeleri Portekiz'de kazandı! Filenin Efeleri Portekiz'de kazandı! 00:59