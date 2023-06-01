AYT ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM AYT 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 çıkmış soru ve çözümleri PDF İNDİR 2023

AYT ÇIKMIŞ SORULAR | Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan AYT için geri sayım devam ediyor. Geç başvuruların da sona ermesiyle sınav heyecanı yaşayan adaylar, ÖSYM'nin geçmiş yıllarda sorduğu soruları çözerek sınav hazırlıklarını tamamlıyor. İşte ÖSYM AYT 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 çıkmış soru ve çözümleri PDF'i 2023...

ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT) 2022 ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAP ANAHTARI PDF

ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT) 2021 ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAP ANAHTARI PDF

ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT) 2020 ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAP ANAHTARI PDF

ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT) 2019 ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAP ANAHTARI PDF

ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT) 2018 ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAP ANAHTARI PDF

AYT HANGİ GÜN, HANGİ TARİHTE, AYIN KAÇINDA?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

AYT KONULARI VE SORU DAĞILIMI

AYT tüm alanlarda (sayısal, sözel, dil) 120 sorudan oluşur. Adaylara bu oturum için toplam 180 dakika süre verilir.

TEMEL MATEMATİK TESTİ

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Bölme ve Bölünebilme

EBOB – EKOK

Rasyonel Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran Orantı

Denklem Çözme

Problemler

Kümeler

Mantık

Fonskiyonlar

Polinomlar

2.Dereceden Denklemler

Permütasyon ve Kombinasyon

Olasılık

Veri – İstatistik

Karmaşık Sayılar

2.Dereceden Eşitsizlikler

Parabol

Trigonometri

Logaritma

Diziler

GEOMETRİ

Doğruda Açı

Üçgende Açı

Ek Çizimler

Özel Üçgenler

Açıortay

Kenarortay

Üçgende Eşlik – Benzerlik

Açı – Kenar Bağıntıları

Üçgende Alan

Üçgende Merkezler

Çokgenler

Özel Dörtgenler

Çember ve Daire

Analitik Geometri

Katı Cisimler (Uzay Geometri)

FİZİK TESTİ

Vektörler

Kuvvet, Tork ve Denge

Kütle Merkezi

Basit Makineler

Hareket

Newton'un Hareket Yasaları

İş, Güç ve Enerji II

Atışlar

İtme ve Momentum

Elektrik Alan ve Potansiyel

Paralel Levhalar ve Sığa

Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet

İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler

Çembersel Hareket

Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum

Kütle Çekim ve Kepler Yasaları

Basit Harmonik Hareket

Dalga Mekaniği

KİMYA

Kimya Bilimi

Atom ve Periyodik Sistem

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Kimyasal Hesaplamalar

Kimyanın Temel Kanunları

Asit, Baz ve Tuz

Maddenin Halleri

Karışımlar

Doğa ve Kimya

Kimya Her Yerde

Modern Atom Teorisi

Gazlar

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

Kimyasal Tepkimelerde Enerji

Kimyasal Tepkimelerde Hız

Kimyasal Tepkimelerde Denge

Asit-Baz Dengesi

Çözünürlük Dengesi

Kimya ve Elektrik

Karbon Kimyasına Giriş

BİYOLOJİ

Sinir Sistemi

Endokrin Sistem

Duyu Organları

Destek ve Hareket Sistemi

Sindirim Sistemi

Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi

Solunum Sistemi

Üriner Sistem (Boşaltım Sistemi)

Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim

Komünite Ekolojisi

Popülasyon Ekolojisi

Genden Proteine

Canlılarda Enerji Dönüşümleri

EDEBİYAT

Anlam Bilgisi

Dil Bilgisi

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Metinlerin Sınıflandırılması

Şiir Bilgisi

Söz Sanatları

Edebi Akımlar

Türk Edebiyatı Dönemleri

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi

Halk Edebiyatı

Divan Edebiyatı

Tanzimat Edebiyatı

Servet-i Fünun Edebiyatı

Fecr-i Ati Edebiyatı

Milli Edebiyat

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

Dünya Edebiyatı

COĞRAFYA

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi

Ekstrem Doğa Olayları

Küresel İklim Değişimi

Nüfus Politikaları

Yerleşmelerin Özellikleri

Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar

Türkiye'de Ekonomi

Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri

Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri

Küresel Ticaret

Türkiye Turizmi

FELSEFE

Felsefe'nin Konusu

Bilgi Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Sanat Felsefesi

Din Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Bilim Felsefesi

İlk Çağ Felsefesi

MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi

MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesi

15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesi

18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesi

20. Yüzyıl Felsefesi

MANTIK

Mantığa Giriş

Klasik Mantık

Mantık ve Dil

PSİKOLOJİ

Psikoloji Bilimini Tanıyalım

Psikolojinin Temel Süreçleri

Öğrenme Bellek Düşünme

Ruh Sağlığının Temelleri

SOSYOLOJİ

Sosyolojiye Giriş

Birey ve Toplum

Toplumsal Yapı

Toplumsal Değişme ve Gelişme

Toplum ve Kültür

Toplumsal Kurumlar

DİN KÜLTÜRÜ: 6 SORU