KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2023 ? | Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? - Ne zaman başlayacak, bitecek?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2023 ? | Haziran ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman'ı kurban bayramı heyecanı sardı. İslam aleminin en önemli iki bayramından biri olan Kurban Bayramı'nda, Hac ibadetinin yanı sıra kurban kesme ibadeti de yapılır. Maddi durumu yetersiz kişilerin et yemesi amacı taşıyan bu bayramda, kurbanlar Allah için kesilir ve eti fakirlere dağıtılır. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün 2023? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? - Ne zaman başlayacak, bitecek? İşte merak edilenler...

2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Kurban Bayramı 2023 yılında, 28 Haziran Çarşamba günü eda edilmeye başlanacak. 4 gün süren bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamında sona erecek.

2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

2023 Kurban Bayramı arifesi ise 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Ülkemizde hafta sonu tatilinin de dahil edilmesi halinde Kurban Bayramı tatili, 24 Haziran Cumartesi günü başlayıp 3 Temmuz Pazartesi günü sona erecek. Böylece 9 günlük tatil ilan edilmiş olacak. Ancak eğer hafta sonu tatili bayram tatili ile birleştirilmezse, Kurban Bayramı tatili 27 Haziran Salı günü öğleden sonra (arife günleri yarım gün tatil olduğundan dolayı) başlayacak olan tatil 3 Temmuz Pazartesi günü bitecek. Bu durumda bayram tatili 5,5 gün olacak.

Kurban Bayramı tatiline hafta sonunun da dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin yetkili makamlarca açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.