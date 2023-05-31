KGM KURA SONUÇLARI ASİLLER VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ | 2023 Karayolları personel alımı çekilişi sıralı liste

Karayolları Genel Müdürlüğü, 3 bin personele istihdam ilanının ardından başvuruda bulunan binlerce kişi arasından seçimi kura çekilişi ile yapıyor. 30 ve 31 Haziran tarihlerinde yapılan çekilişle, 81 ilde personel alımı yapılacak. Peki KGM kura sonuçları asiller ve yedekler isim listesi belli oldu mu? İşte Karayolları personel alımı çekilişi sıralı liste...

KGM KURA SONUÇLARI ASİLLER VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde, kura çekilişlerinin KGM Genel Müdürlüğü konferans salonunda yapılacağı bildirildi. Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişlerin herhangi bir platform veya kanaldan canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin ise bilgi verilmedi. Kura sonuçları noter onayından sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden ilan edilecektir.

KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI ÇEKİLİŞİ SIRALI LİSTE İÇİN TIKLAYIN

KGM resmi sitesinde, kura çekilişleri için verilen ilanda şu ifadeler kullanıldı:

"İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşecektir. (Noter kurasına, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.)"

KGM 3 BİN PERSONEL BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

80 Ağır Makine Yağcısı,

37 Asfalt Usta Yardımcısı,

20 Aşçı Yardımcısı,

75 Aşçı,

288 Atölye Usta Yardımcısı,

144 Bakım İşçisi,

7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,

249 Bina ve Mal Bakıcısı,

631 Düz İşçi,

25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,

17 Elektrik Tesisatçısı,

42 Elektronik Ustası,

59 Greyder Operatörü,

168 İş Makinası Operatörü,

374 Kalifiye İşçi,

51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),

83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,

12 Makine Operatörü,

7 Marangoz,

15 Sıhhi Tesisatçı,

591 Sürücü Operatörü,

9 Traktör Operatörü,

15 Vinç Operatörü

30 MAYIS SALI GÜNÜ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLER

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

31 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLE

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)