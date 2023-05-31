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BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023? | SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye tarihi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekli ikramiyeleri en çok aratılanlar listesinde yerini aldı. 2023 yılında 28 Haziran'a denk gelen Kurban Bayramı, 4 gün boyunca tüm Müslüman alemince kutlanacak. Peki Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye tarihi haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 13:34
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023? | SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye tarihi

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023? | Zilhicce ayının 10. günü kutlanan ve 4 gün süren Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Haziran ayının gelişiyle bir aydan kısa süre kala Kurban Bayramı için en çok merak edilen konulardan birisi de emeklilerin bayram ikramiyesi oldu. Her yıl iki kez emeklilerin hesabına yatırılan ve son düzenlemeyle 2 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesinin verileceği tarihi sizler için derledik.

SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI KURBAN BAYRAMI İKRAMİYE TARİHİ

Kurban Bayramı ikramiyesinin yatacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Haziran ayı içinde ve Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak olan emeklilerin bayram ikramiyesinin, bayramdan bir hafta önce, yani 19-27 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

EYT'LİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ YATACAK MI?

Sabah'ın haberine göre, mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek. Nisan ayından sonra emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekli bayram ikramiyesi Türkiye'de ilk kez 1000 TL olarak uygulanmaya başladı. Daha sonra 1100 TL'ye son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi yüzde 82 artışla 2000 TL olarak ödendi. Emekli ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi 2500-3000 TL bandına yükselmesi bekleniyor.

EMEKLİLERİN TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi ve ekonomistlerin beklentisine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklisi için doğrudan belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranının yüzde 20-23 arasında olması bekleniyor. Bu rakama Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği refah payı eklenecek ve zamlı maaşlar hesaplara yatacak.

Kamu işçisine verilen yüzde 45 zam ve en düşük emekli maaşının net 22 bin TL'ye yükselecek olması burada emekliler için de referans değer olacak. Temmuzda emekliler için kademeli zam formülü üzerinde çalışılıyor.

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