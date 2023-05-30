UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN 2023? | Uzman ve başöğretmen başvuru tarihleri ve sınav tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca meslekte 10 yılını tamamlamış öğretmenlere yönelik yapılan uzman ve başöğretmenlik sınavlarında başvurular, 29 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başladı. Sınavda başarı sağlamaları halinde kıdemleri ve maaşlarında değişiklik yapılacak olan öğretmenler, arama motorlarında 'Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman 2023? Uzman ve başöğretmen başvuru tarihleri ve sınav tarihi' konularını araştırıyor. İşte detaylar...

UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN BAŞVURU TARİHLERİ

MEB takvimine göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na katılmak isteyen adaylar başvurularını 29 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek. Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapılabilir.

UZMAN VE BAŞ ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN 2023?

Kariyer basamaklarında yükselme sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

UZMAN VE BAŞ ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın sonuçları, Öğretmenler Günü olan 24 Kasım tarihinde adaylar ile paylaşılacak.

UZMAN-BAŞÖĞRETMEN OLMAK İÇİN SINAVDAN KAÇ PUAN ALINMALIDIR?

Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman/başöğretmen sertifikası verilecek.