Haberler Haberler UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI BAŞVURU EKRANI 2023 | MEBBİS Uzman ve başöğretmen sınavları başvurusu nasıl yapılır? Şartları ne?

UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI BAŞVURU EKRANI 2023 | MEBBİS Uzman ve başöğretmen sınavları başvurusu nasıl yapılır? Şartları ne?

Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavları için başvuru süreci başladı. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte başlayan ve öğretmenlerin kıdemini belirleyen uzman ve başöğretmenlik sınavları hakkında, arama motorlarında 'Uzman öğretmenlik sınavı başvuru ekranı 2023, MEBBİS Uzman ve başöğretmen sınavları başvurusu nasıl yapılır? Şartları ne?' konuları araştırılıyor. Tüm merak edilenler ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 10:10
UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI BAŞVURU EKRANI 2023 | MEBBİS Uzman ve başöğretmen sınavları başvurusu nasıl yapılır? Şartları ne?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğretmenlerin kıdemlerinin belirlenmesi için yapılan uzman öğretmen ve başöğretmen sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, başvuru şartlarında görev süresinin düşürüldüğünü açıklamasının ardından başvuruların yükseleceği tahmin edilirken sınava katılmak isteyenler başvuru şartları ve başvuru ekranını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN SINAVLARI BAŞVURU TARİHLERİ

MEB takvimine göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na katılmak isteyen adaylar başvurularını 29 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek. Kariyer basamaklarında yükselme sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise Öğretmenler Günü olan 24 Kasım tarihinde adaylar ile paylaşılacak.

MEBBİS UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN SINAVLARI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapılabilir.

2023 UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

✏ Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

✏ Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

✏ Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

✏ Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

✏ Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman

✏ Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak gibi şartlar aranacaktır.

2023 UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

BAŞÖĞRETMEN SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

✏ Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

✏ Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

✏ Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

✏ Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik

✏ Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

✏ Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

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