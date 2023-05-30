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ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI HESAPLAMA 2023 | OBP - Lise mezuniyet puanı nasıl hesaplanır?

Ortaöğretim başarı puanı, üniversiteye hazırlanan adaylar için büyük önem arz ediyor. Lise mezuniyet puanı olarak da bilinen ve TYT ile AYT puanlarına büyük ölçüde etki eden Ortaöğretim Başarı Puanı'nı (OBP) hesaplamak isteyenler için 'OBP - Lise mezuniyet puanı nasıl hesaplanır?' sorusunun cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 14:30 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 14:30
ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI HESAPLAMA 2023 | OBP - Lise mezuniyet puanı nasıl hesaplanır?

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI HESAPLAMA 2023 | TYT ve AYT puanlarının üzerine eklenen ve lise dönemi boyunca elde edilen okul başarısı olarak değerlendirilen Ortaöğretim Başarı Puanı için arama motorlarında sorgulamalar hız kazandı. Bu yıl 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak olan üniversiteye giriş sınavı (YKS) yaklaşırken milyonlarca adayın merak ettiği ortaöğretim başarı puanı hesaplamasını haberimizde derledik.

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) - LİSE MEZUNİYET PUANI NASIL HESAPLANIR?

Ortaöğretim bitirme notlarının en küçüğü 250, en büyüğü ise 500 puan olarak ortaöğretim başarı puanına dönüştürülüyor.

Ortaöğretimde alınan ve 100 üzerinden verilen diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye
alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem
yapılmayacaktır.

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların
yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

KİMLERİN OBP PUANI HESAPLANMAYACAK?

TYT puanı 150'nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır.

SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 180'in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL)
hesaplanmayacaktır.

TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye
girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TYT puanı 150'nin üstünde olan adaylardan AYT ve/veya YDT'ye giren ve cevaplamış oldukları testlere bağlı olarak 180
ve üzeri puan alanların ilgili yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

YKS'YE KAÇ KİŞİ KATILACAK?

17-18 Haziran'da yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) 3 milyon 498 bin 18 aday, ikinci oturum Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) 2 milyon 556 bin 350 aday, üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) 335 bin 786 aday başvurdu.

2022 TYT başvuru sayısı: 3 milyon 234 bin 409
2023 TYT başvuru sayısı: 3 milyon 498 bin 18

2022 AYT başvuru sayısı: 2 milyon 56 bin 512
2023 AYT başvuru sayısı: 2 milyon 556 bin 350

2022 YDT başvuru sayısı: 168 bin 430
2023 YDT başvuru sayısı: 335 bin 786

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