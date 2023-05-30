LGS'DE HANGİ KONULAR ÇIKMAYACAK 2023? | LGS'de hangi konular muaf tutulacak? - 8. sınıf 2. dönem konuları hangileri?

LGS'DE HANGİ KONULAR ÇIKMAYACAK 2023? | Milli Eğitim Bakanlığı'nın, ortaöğretime geçecek öğrenciler için gerçekleştirdiği sınava sayılı günler kaldı. Kahramanmaraş'taki deprem felaketinin ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 8. sınıf 2. dönem konularının LGS'de çıkmayacağını duyurdu. Son dönem konularından muaf olan öğrenciler arama motorlarında 'LGS'de hangi konular çıkmayacak? LGS'de hangi konular muaf tutulacak? - 8. sınıf 2. dönem konuları hangileri?' sorularını araştırıyor. İşte merak edilenler...

LGS'DE HANGİ KONULAR MUAF TUTULACAK?

Depremin ardından bölgedeki eğitim faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Özer, LGS ve YKS hakkında şu ifadeleri kullandı:

"LGS'de sadece 8'inci sınıfın birinci dönemi konuları dâhil olacak. Yani 8'inci sınıfın ikinci dönemi dâhil olmayacak. Yine YKS'de 12'nci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dâhil olmayacak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmış olayım. Biz Bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz"

8. SINIF TÜRKÇE 2. DÖNEM KONULARI

Parçada Anlam Konusu

Fiilde Çatı Konusu

Cümlede Anlam Konusu

Görsel Okuma Konusu

Yazım Kuralları Konusu

Noktalama İşaretleri Konusu

Anlatım Bozuklukları Konusu

8. SINIF MATEMATİK 2. DÖNEM KONULARI

Doğrusal Denklemler Konusu

Eşitsizlikler Konusu

Üçgenler Konusu

Eşlik ve Benzerlik Konusu

Dönüşüm Geometrisi Konusu

Geometrik Cisimler Konusu

8. SINIF FEN BİLİMLERİ 2. DÖNEM KONULARI

Basit Makineler / Fiziksel Olaylar Konusu

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam Konusu

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar Konusu

8. SINIF İNKILAP TARİHİ 2. DÖNEM KONULARI

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Konusu

Demokratikleşme Çabaları Konusu

Atatürkçülük Konusu

Atatürk Dönemi Konusu

Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Konusu

İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Konusu

8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2. DÖNEM KONULARI

Hz. Muhammed'in Örnekliği Konusu

Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri Konusu

8. SINIF İNGİLİZCE 2. DÖNEM KONULARI