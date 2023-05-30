Haberler Haberler LGS'DE HANGİ KONULAR ÇIKMAYACAK 2023? | LGS'de hangi konular muaf tutulacak? - 8. sınıf 2. dönem konuları hangileri?

LGS'DE HANGİ KONULAR ÇIKMAYACAK 2023? | LGS'de hangi konular muaf tutulacak? - 8. sınıf 2. dönem konuları hangileri?

Liselere Geçiş Sınavı'na sayılı günler kala adaylar, Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle muaf tutlacak konuları araştırmaya koyuldu. Deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitimlerini olumsuz etkileyen asrın felaketi nedeniyle Milli Eğitim Bakanı, 8. sınıf 2. dönem konularının sınavda sorulmayacağını bildirdi. Peki LGS'de hangi konular çıkmayacak? LGS'de hangi konular muaf tutulacak? - 8. sınıf 2. dönem konuları hangileri?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 14:48 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 14:50
LGS'DE HANGİ KONULAR ÇIKMAYACAK 2023? | LGS'de hangi konular muaf tutulacak? - 8. sınıf 2. dönem konuları hangileri?

LGS'DE HANGİ KONULAR ÇIKMAYACAK 2023? | Milli Eğitim Bakanlığı'nın, ortaöğretime geçecek öğrenciler için gerçekleştirdiği sınava sayılı günler kaldı. Kahramanmaraş'taki deprem felaketinin ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 8. sınıf 2. dönem konularının LGS'de çıkmayacağını duyurdu. Son dönem konularından muaf olan öğrenciler arama motorlarında 'LGS'de hangi konular çıkmayacak? LGS'de hangi konular muaf tutulacak? - 8. sınıf 2. dönem konuları hangileri?' sorularını araştırıyor. İşte merak edilenler...

LGS'DE HANGİ KONULAR MUAF TUTULACAK?

Depremin ardından bölgedeki eğitim faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Özer, LGS ve YKS hakkında şu ifadeleri kullandı:

"LGS'de sadece 8'inci sınıfın birinci dönemi konuları dâhil olacak. Yani 8'inci sınıfın ikinci dönemi dâhil olmayacak. Yine YKS'de 12'nci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dâhil olmayacak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmış olayım. Biz Bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz"

8. SINIF TÜRKÇE 2. DÖNEM KONULARI

  • Parçada Anlam Konusu
  • Fiilde Çatı Konusu
  • Cümlede Anlam Konusu
  • Görsel Okuma Konusu
  • Yazım Kuralları Konusu
  • Noktalama İşaretleri Konusu
  • Anlatım Bozuklukları Konusu

8. SINIF MATEMATİK 2. DÖNEM KONULARI

  • Doğrusal Denklemler Konusu
  • Eşitsizlikler Konusu
  • Üçgenler Konusu
  • Eşlik ve Benzerlik Konusu
  • Dönüşüm Geometrisi Konusu
  • Geometrik Cisimler Konusu

8. SINIF FEN BİLİMLERİ 2. DÖNEM KONULARI

  • Basit Makineler / Fiziksel Olaylar Konusu
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam Konusu
  • Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar Konusu

8. SINIF İNKILAP TARİHİ 2. DÖNEM KONULARI

  • Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Konusu
  • Demokratikleşme Çabaları Konusu
  • Atatürkçülük Konusu
  • Atatürk Dönemi Konusu
  • Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Konusu
  • İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Konusu

8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2. DÖNEM KONULARI

  • Hz. Muhammed'in Örnekliği Konusu
  • Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri Konusu

8. SINIF İNGİLİZCE 2. DÖNEM KONULARI

  • Adventures Konusu
  • Tourism Konusu
  • Chores Konusu
  • Science Konusu
  • Natural Forces Konusu

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