İOKBS BAŞVURU EKRANI 2023 | Bursluluk Sınavı başvuru tarihleri, nasıl başvurulur, kimler başvurabilir? MEB e-okul İOKBS başvuru

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim (5, 6, 7, 8. sınıflar) ve ortaöğretim (9, 10, 11. sınıflar) öğrencileri için düzenlenen İOKBS için geri sayım başladı. Burs almak isteyen binlerce öğrencinin bşavuruda bulunduğu, 3 Eylül'de yapılacak sınav hakkında arama motorlarında sorgulanan 'İOKBS başvuru ekranı 2023, Bursluluk Sınavı başvuru tarihleri, nasıl başvurulur, kimler başvurabilir? MEB e-okul İOKBS başvuru' konularını haberimizde derledik. İşte İOKBS hakkında tüm merak edilenler...

2023 İOKBS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR? SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tarafından yapılan bilgilendirmede, 3 Eylül Pazar günü uygulanacak olan 2023 yılı bursluluk sınavı başvuruları 29 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başladı. Son başvuru günü ise 16 Haziran Cuma olarak duyuruldu.

İOKBS BURSLULUK SINAVI NASIL BAŞVURULUR?

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler, sistem üzerinden başvuruda bulunabilecek. KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecek.

İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI | KİMLER BAŞVURABİLİR?

📍 Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

📍 Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

📍 Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'incisınıflarında öğrenci olmak,

📍 İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

📍 Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46.000,00 (kırkaltıbin) TL'yi geçmemesi gerekir.Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

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