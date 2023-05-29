YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN? | Türkiye yerel seçimleri ne zaman yapılacak?

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN? | Ülkedeki yerel yönetimlerin belirlenmesi için her 5 yılda bir tekrarlanan yerel seçimler için araştırmalar hız kazandı. Belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerinin seçileceği yerel seçimler, ülkemizde en son 2019 yılında gerçekleşmişti. Peki Türkiye yerel seçimleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Son olarak 2019 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından vatandaşlar, 2023 yılında 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. Türkiye tarihinde ilk kez ilk turda oy pusulasında yer alan adaylardan herhangi birisinin salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine yapılan 2. tur seçimlerinde, 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Başkan Erdoğan'ın kazandığının kesinleşmesinin ardından yaptığı balkon konuşmasında yerel seçimlere işaret etmesi üzerine yerel seçimlerin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. 5 yılda bir yapılan ve son olarak 2019 yılında gerçekleştirilen Türkiye yerel seçimlerinin 2024 yılında yapılması planlanıyor. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.

YEREL SEÇİM NEDİR?

Yerel yönetimlerin kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın biçimde sağlanması ve idarede etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında merkezi bir konuma sahip olan yerel seçimler, yerel demokrasinin gelişmesinde yerel yönetimlerin seçilmeleri büyük önem arz etmektedir. Türkiye'de Anayasa'nın 67. maddesi yerel yönetimlerinin karar organlarının seçimle işbaşına geldiklerini belirtmektedir, 127. maddenin ilk fıkrası ise seçimlerin ve halk oylamalarının serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı gözetim ve denetimi altında yapılması gereğini öngörmektedir. 5 yılda bir yapılmaktadır.

YEREL SEÇİMLER ÖNE ÇEKİLEBİLİR Mİ, ERTELENEBİLİR Mİ?

Anayasa'nın "Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler" başlıklı 78. maddesinde şu yazılı: "Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir.

Anayasa'nın 127. maddesinin III. fıkrasında ise yerel seçimlerin öne alınması öngörülmüş değildir. Bu bakımdan 2972 sayılı Kanun'un 8. maddesinin II. fıkrasındaki milletvekili genel seçimi ile birleştirme amacıyla yerel seçimlerin öne alınmasının kanunla düzenleneceği hükmü de, Anayasal dayanaktan yoksundur.

2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

📌AK Parti: % 44,33

(20 milyon 584 bin 29 oy)

📌CHP: % 30,12

(13 milyon 983 bin 928 oy)

📌İyi Parti: % 7,45

(3 milyon 459 bin 599 oy)

📌MHP: % 7,31

(3 milyon 394 bin 477 oy)

📌HDP: % 4,24

(1 milyon 970 bin 370 oy)

👉Katılım oranı: %84,67

👉Kullanılan oy: 48.340.184

👉Geçerli oy: 46.431.717

👉Toplam seçmen: 57.093.410