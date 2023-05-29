Kulüplerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı!

Spor kulüpleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yayınladı. İşte o mesajlar...

FENERBAHÇE

"28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen seçim sonuçları neticesinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor; Vatanımızın istikbali, bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için sonuçların hayırlı olmasını diliyoruz."

TEBRİK EDERİZ 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen seçim sonuçları neticesinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor; Vatanımızın istikbali, bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için sonuçların hayırlı olmasını… pic.twitter.com/XQzrTtX6NM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 28, 2023

GALATASARAY

"28 Mayıs 2023 tarihinde ülkemize yakışır demokratik olgunlukla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda milletimizin teveccühüyle gerekli çoğunluğu sağlayarak yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, görevinde başarılar dileriz. Bu vesileyle yeni dönemde Gazi Meclisimizde görev yapacak tüm milletvekillerimize de başarılar dileriz. Seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz."

Tebrik Mesajı 28 Mayıs 2023 tarihinde ülkemize yakışır demokratik olgunlukla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda milletimizin teveccühüyle gerekli çoğunluğu sağlayarak yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, görevinde… pic.twitter.com/PMFJdmTQwo — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 28, 2023

BEŞİKTAŞ

"Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde aziz milletimizin teveccühleriyle yeniden Cumhurbaşkanımız seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Beşiktaş Camiası olarak tebrik eder, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Tebrik Ederiz 🔗 https://t.co/ibDFa5rcVy pic.twitter.com/1P1VnTEsnh — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 28, 2023

TRABZONSPOR

"Büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda milletimizin teveccühüyle yeniden bu göreve seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, ülkemizin yeni yüzyılında bağımsızlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün daha da güçlendirilmesi amacıyla yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alacak tüm milletvekillerimizi de kutluyor, sonuçların ülkemizin istikbali için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz."

FATİH KARAGÜMRÜK

"Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz."

Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz. pic.twitter.com/j2LIi2K22L — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) May 28, 2023

ANKARAGÜCÜ

"Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda aziz milletimizin teveccühleriyle yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, yeni dönemin ülkemiz ve milletimizin geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz."

KASIMPAŞA

"Milletimiz iradesini sandığa yansıtmış ve 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmiştir. Sonucun ülkemiz için hayırlı olması temennisi ile, seçimi kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz."

Milletimiz iradesini sandığa yansıtmış ve 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmiştir. Sonucun ülkemiz için hayırlı olması temennisi ile, seçimi kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/adpVb5frvS — Kasımpaşa (@kasimpasa) May 28, 2023

ANTALYASPOR

"Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda milletimizin teveccühleriyle yeniden Cumhurbaşkanımız seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, görevinde başarılar dileriz. Seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz."