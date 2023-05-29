EVLİLİK KREDİSİ NASIL ALINIR? 150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir? Evlilik kredisi başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim vaadi olarak yeni evleneceklere faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu. Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından evlilik kredisi başvuru detayları gündeme geldi.
150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz bir şekilde sunulacak destekle gençlere nefes aldırılacak.
Peki 150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir? Başvuru şartları neler? 48 ay vadeyle faizsiz kredi veren bankalar hangileri?
İşte detaylar...