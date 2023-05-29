Haberler Haberler EVLİLİK KREDİSİ NASIL ALINIR? 150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir? Evlilik kredisi başvuru şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİ NASIL ALINIR? 150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir? Evlilik kredisi başvuru şartları neler?

Evlilik kredisi nasıl alınır? sorusu internette en çık arananlar arasında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği evlilik kredisiyle ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. 48 ay vade ve 2 yıl erteleme imkanı bulunan krediden kimlerin yararlanacağı ise öğrenilmeye çalışılıyor. Peki faizsiz evlilik kredisi nasıl çekilir? 150 bin TL evlilik kredisi veren bankalar hangileri?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 23:17
EVLİLİK KREDİSİ NASIL ALINIR? 150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir? Evlilik kredisi başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim vaadi olarak yeni evleneceklere faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu. Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından evlilik kredisi başvuru detayları gündeme geldi.

150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz bir şekilde sunulacak destekle gençlere nefes aldırılacak.

Peki 150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir? Başvuru şartları neler? 48 ay vadeyle faizsiz kredi veren bankalar hangileri?

İşte detaylar...

EVLİLİK KREDİSİ NASIL ALINIR? 150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir? Evlilik kredisi başvuru şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik kredisinin kimlere verileceği konusunda şu açıklamayı yaptı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

EVLİLİK KREDİSİ NASIL ALINIR? 150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir? Evlilik kredisi başvuru şartları neler?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ HANGİ BANKADAN ÇEKİLİR?

Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.

Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.

EVLİLİK KREDİSİ NASIL ALINIR? 150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir? Evlilik kredisi başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

EVLİLİK KREDİSİ NASIL ALINIR? 150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir? Evlilik kredisi başvuru şartları neler?

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

EVLİLİK KREDİSİ NASIL ALINIR? 150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir? Evlilik kredisi başvuru şartları neler?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

EVLİLİK KREDİSİ NASIL ALINIR? 150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir? Evlilik kredisi başvuru şartları neler?

VADESİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

EVLİLİK KREDİSİ NASIL ALINIR? 150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir? Evlilik kredisi başvuru şartları neler?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

EVLİLİK KREDİSİ NASIL ALINIR? 150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir? Evlilik kredisi başvuru şartları neler?

125 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

125 bin TL evlilik desteği toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planıyla gerçekleşecek. 48 ayda belirtilen ana para olarak ödenecek. İlk 24 ay yani iki yıl herhangi bir taksit ödemesi yapılmayacak.

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