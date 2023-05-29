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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? Zam takvimi belli oldu...

'Asgari ücret ne kadar olacak' sorusu internette vatandaşlar tarafından cevabı en çok aranan sorular arasında... 7 milyondan fazla çalışanın gözü kulağı Temmuz ayına çevrildi. Kamu işçisi zammı, emeklilere yapılan ara zam ve ardından en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesine çıkartılacak olmasıyla asgari ücret zam oranları merak edilen konulardan birisi oldu. Yeni kabinenin belli olması sonrası asgari ücrete ara zam maratonu başlayacak. İşte asgari ücret takvimi ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 00:30
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? Zam takvimi belli oldu...

2023 seçimleri sonucu meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda kalması ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası gözler yapılacak yeni düzenlemelere çevrildi.

Kamu işçisi zammı, emeklilere yapılan ara zam ve ardından en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesine çıkartılacak olmasıyla asgari ücret zam oranları merak edilen konulardan birisi oldu.

İşçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni hükümetin kurulması sonrası toplanacak. Yıl başında hem TL hem de döviz bazlı rekor kıran asgari ücret Temmuzda yeni rekorunu kıracak. Öte yandan asgari ücret üzerindeki maaşlar için de vergi düzenlemesi ile bütün çalışanların gelirleri artırılacak.

İşte asgari ücret takvimi ve masadaki rakamlar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? Zam takvimi belli oldu...

ASGARİ ÜCRET BELİRLEME TAKVİMİ NASIL?

- Asgari ücretin belirlenmesi için önce YSK'nın kesin sonuçları açıklaması beklenecek.
- Daha sonra yeni kabine belirlenecek ve yemin süreci tamamlanacak.
- Sonrasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak
- Komisyon 3 veya 4 toplantı yapacak
- Uzlaşma sonucu ortaya çıkan rakam Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? Zam takvimi belli oldu...

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

- Yeni asgari ücret için 500 dolar kritik eşik olarak belirlenecek.
- Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları önemli bir kıstas olacak.
- Net asgari ücrete ara zam tutarı refah payı ile belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? Zam takvimi belli oldu...

2023 TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili "En yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret şu an için net olarak 8 bin 506 lira seviyelerinde. Temmuz ayında Bakan Bilgin'in açıkladığı 500 dolar seviyelerine çıkarıldığı takdirde asgari ücret 10 bin TL olarak çift hanelere ulaşıyor. Ancak şu an için yapılacak zam oranlarına ilişkin resmi bir açıklama veya duyuru bulunmuyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? Zam takvimi belli oldu...

TEMMUZ ZAMMI 4 MADDEDE ŞEKİLLENECEK

Asgari ücrete yapılacak Temmuz zammı şu 4 madde dikkate alınarak şekillenecek:

1- Enflasyon farkı ve refah payı ile maaşlar belirlenerek alım gücü yükseltilecek
2- Maaşlara vergi düzenlemesi yapılarak çalışanların gelirleri artırılacak
3- Büyümeden taviz vermeden enflasyonu baskılayıcı tedbirler alınacak ve artan alım gücü korunacak
4- Sosyal devlet anlayışını güçlendiren yasal düzenlemeler yapılacak

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? Zam takvimi belli oldu...

ASGARİ ÜCRETLE HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?

7 milyon asgari ücretlinin maaşı dolaylı olarak emekli, memur ve diğer özel sektör çalışanlarını ilgilendiriyor. Ancak asgari ücretin doğrudan etkilediği bazı ödemeler bulunuyor.

İşte, asgari ücretin artmasıyla değişecek ödemeler;

Öğrencilerin aldıkları staj ücretleri,
65 Yaş Aylığı (yaşlılık maaşı)
Engelli Aylığı
Kıdem Tazminatı
Genel Sağlık Sigortası primi
İşsizlik Maaşı
Askerlik ve Doğum Borçlanması
İsteğe Bağlı Sigorta Primleri
Asgari ücretlinin Kıdem tazminatı
Asgari ücretli rapor ücretleri

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? Zam takvimi belli oldu...

BÜTÜN MAAŞLAR ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI İLE BELİRLENECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı için refah payı müjdesini verdi. Erdoğan, toplumun her kesiminin alım gücünün artırılacağının altını çizerken, hem enflasyon farkı hem de refah payı ile maaşların artacağını ifade etti.

Refah payı (Ek zam) burada sosyal devlet anlayışı çerçevesinde milli gelir artışlarının tabana yayılması için maaşların enflasyonun üzerinde verilen zam oranını ifade ediyor.

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