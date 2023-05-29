ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? Zam takvimi belli oldu...

2023 seçimleri sonucu meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda kalması ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası gözler yapılacak yeni düzenlemelere çevrildi.
Kamu işçisi zammı, emeklilere yapılan ara zam ve ardından en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesine çıkartılacak olmasıyla asgari ücret zam oranları merak edilen konulardan birisi oldu.
İşçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni hükümetin kurulması sonrası toplanacak. Yıl başında hem TL hem de döviz bazlı rekor kıran asgari ücret Temmuzda yeni rekorunu kıracak. Öte yandan asgari ücret üzerindeki maaşlar için de vergi düzenlemesi ile bütün çalışanların gelirleri artırılacak.
İşte asgari ücret takvimi ve masadaki rakamlar...