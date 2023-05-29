ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? Zam takvimi belli oldu...

2023 TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili "En yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret şu an için net olarak 8 bin 506 lira seviyelerinde. Temmuz ayında Bakan Bilgin'in açıkladığı 500 dolar seviyelerine çıkarıldığı takdirde asgari ücret 10 bin TL olarak çift hanelere ulaşıyor. Ancak şu an için yapılacak zam oranlarına ilişkin resmi bir açıklama veya duyuru bulunmuyor.