Haberler Haberler 2023 DGS başvuru kılavuzu yayınlandı - DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar?

2023 DGS başvuru kılavuzu yayınlandı - DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri başladı. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2023 DGS başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılabiliyor. Peki DGS başvuru şartları nedir, sınav ne zaman? DGS başvuru ücreti ne kadar? İşte yanıtları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 00:30 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 00:30
2023 DGS başvuru kılavuzu yayınlandı - DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar?

2023 DGS başvuru kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlandı. DGS'ye hazırlanan adaylar, 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak olan DGS öncesinde, başvurularını ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden tamamlayacak. Peki eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylarda aranılan şartlar neler?

2023 DGS başvuru kılavuzu yayınlandı - DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar?

2023 DGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 DGS başvuru kılavuzu sonrasında başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; DGS sınavı başvuruları 29 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2023 DGS başvuru kılavuzu yayınlandı - DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar?

DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşletim Sistemleri (AİS) adresi üzerinden alınacak. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girip, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek başvurularını yapabilecek.

DGS BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2023 DGS başvuru kılavuzu yayınlandı - DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar?

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ADAYLARDAN ÜCRET ALINMAYACAK

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'de olduğu gibi bugün başvuruları başlayan DGS'ye deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan sınav ücreti alınmayacak.

2023 DGS başvuru kılavuzu yayınlandı - DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar?

2023 DGS NE ZAMAN?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.

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