2023 DGS başvuru kılavuzu yayınlandı - DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar?

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ADAYLARDAN ÜCRET ALINMAYACAK

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'de olduğu gibi bugün başvuruları başlayan DGS'ye deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan sınav ücreti alınmayacak.