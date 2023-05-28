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SANDIKLAR NE ZAMAN AÇILACAK? | 🕛 İkinci tur seçimde sandıklar saat kaçta açılacak?

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanını seçmek için milyonlar yeniden sandık başındaydı. İlk turda adaylardan herhangi birinin salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen ve saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri saat 17.00'de sona eriyor. Peki sandıklar ne zaman açılacak? Oy sayma işlemi saat kaçta başlayacak? İşte ikinci tur seçimde sandıkların açılacağı saat...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 07:50 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 08:01
SANDIKLAR NE ZAMAN AÇILACAK? | 🕛 İkinci tur seçimde sandıklar saat kaçta açılacak?

SANDIKLAR NE ZAMAN AÇILACAK? | Türkiye ikinci tur seçimleri için yeniden sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını seçen halk, saat 17.00 oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıkların ne zaman açılacağını merak ediyor. Seçim için Türkiye'de ve yurt dışında oy kullanan milyonlarca seçmenin araştırdığı 'Sandıklar ne zaman açılacak? Oy sayma işlemi saat kaçta başlayacak?' sorularının cevabını haberimizde derledik...

OY SAYMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

28 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen oy verme işlemi neticesinde kullanılan oyların sayımı, sandıkların 17.00'de kapanmasının ardından yapılacak. Saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ya da yorum yapılması yasak. Saat 18.00'den itibaren sayılmaya başlanan oylar, saat 21.00 itibarıyla çeşitli basın yayın organlarından takip edilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları saat 21.00 itibarıyla, basın aracılığıyla açıklanmaya başlanacak.

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