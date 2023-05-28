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Kulüplerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı!

Spor kulüpleri, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yeniden göreve seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 23:39 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 00:20
Kulüplerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı!

Spor kulüpleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yayınladı. İşte o mesajlar...

TRABZONSPOR

"Büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda milletimizin teveccühüyle yeniden bu göreve seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, ülkemizin yeni yüzyılında bağımsızlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün daha da güçlendirilmesi amacıyla yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alacak tüm milletvekillerimizi de kutluyor, sonuçların ülkemizin istikbali için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz."

BEŞİKTAŞ

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Tebrik Ederiz" başlıklı yapılan paylaşımda ise "Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde aziz milletimizin teveccühleriyle yeniden Cumhurbaşkanımız seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Beşiktaş Camiası olarak tebrik eder, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz."

FATİH KARAGÜMRÜK

"Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz."

ANKARAGÜCÜ

"Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda aziz milletimizin teveccühleriyle yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, yeni dönemin ülkemiz ve milletimizin geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz."

KASIMPAŞA

"Milletimiz iradesini sandığa yansıtmış ve 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmiştir. Sonucun ülkemiz için hayırlı olması temennisi ile, seçimi kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz."

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