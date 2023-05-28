2. TURA KATILIM ORANI KAÇ? | Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turda kaç kişi oy kullandı?

2. TURA KATILIM ORANI KAÇ? | Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için milyonlarca seçmen, yeniden sandıklara akın etti. İlk turda pusulada yer alan 4 adaydan herhangi birisinin yüzde 50 +1 oy ile salt çoğunluğu elde edememesi üzerine düzenlenen 2. tur seçimlerine katılım oranı ise merak ediliyor. Yurt dışında ve yurt içinde yoğun ilgi gösterilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili merak edilen rakam ve oranları haberimizde derledik.

2. TURA KATILIM ORANI KAÇ?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin paylaştığı istatistiklere göre, seçmen sayısı 64 milyon 145 bin 504'e ulaşan ülkemizde, kadın seçmen sayısı erken seçmen sayısını geride bıraktı. İlk turda 2 milyon 318 bin 956 kadın, 31 milyon 826 bin 548 erkek seçmen yer aldı. Seçimlerde 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmenden 55 milyon 833 bin 153'ü oy kullandı. Böylece seçime katılma oranı yüzde 87,04 olarak kayda geçti. Kullanılan oylardan 54 milyon 796 bin 49'u geçerli, 1 milyon 37 bin 104'ü ise geçersiz sayıldı.

1. TUR SEÇİM İSTATİSTİKLERİ

👉Toplam seçmen sayısı: 64 milyon 145 bin 504

👉Kullanılan oy sayısı: 55 milyon 833 bin 153

👉Geçerli oy sayısı: 54 milyon 796 bin 49

👉Seçime katılma oranı: % 87,4

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 2. TURDA KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu için oy kullanan kişi sayısı henüz açıklanmadı. 2. tura gidilirken 47 bin 523 seçmenin 18 yaşını doldurmasıyla birlikte bu kişiler de oy kullanma hakkına sahip oldu. YSK tarafından 2. tur seçim istatistikleri açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

İLK TURDA ALINAN OY SAYILARI VE ORANLARI

📌Recep Tayyip Erdoğan: 27 milyon 133 bin 849 oy (%49,52)

📌Kemal Kılıçdaroğlu: 24 milyon 595 bin 178 oy (%44,88)

📌Sinan Oğan: 2 milyon 831 bin 239 oy (%5,17)

📌Muharrem İnce: 235 bin 783 oy (%0,43)