2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI | 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçim sonuçları canlı takip

Türkiye'nin 100. yılında 13. Cumhurbaşkanı seçimleri için milyonlarca Türk vatandaşı yeniden sandık başına gitti. 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar süren oy verme işlemlerinin ardından sandıkların açılmasına başlandı. Seçmenler sonuçları heyecanla beklerken 2. tur anlık seçim sonuçları canlı takibini haberimizde bulabilirsiniz...

2. TUR ANLIK SEÇİM SONUÇLARI

İlk turda oy pusulasında Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışmıştı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekilmesine rağmen kararını oy pusulaları basıldıktan sonra açıkladığı için pusulada yer almaya devam etmişti.

İkinci turda ise yalnızca Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Sandıklar açılıp oy sayımına geçildikten sonra gelen sonuçlar anlık olarak grafikler üzerinden aktarılacak. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il, ilçe ilçe, canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

28 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise sabah.com.tr'de olacak. Seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe olacak şekilde anlık olarak takip edilebilecek.

TÜRKİYE GENEL SEÇİM SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

İKİNCİ TURDA BARAJ VAR MI?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda yüzde 50 +1 oy alma zorunluluğu bulunmamaktadır. İkinci tur, ilk turda en çok oy almış iki aday arasında yapılıp geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilecek. YSK'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur."