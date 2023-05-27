İKİNCİ TURDA OY KULLANMAMANIN CEZASI VAR MI? | İkinci turda oy kullanmamanın cezası ne kadar, kaç TL?

Oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından sayımlar devam ediyor. YSK onaylı sonuçlarda şu an için yüzde 50 barajını geçerek salt çoğunluğu sağlayan bir aday bulunmazken seçimin ikinci tura kalması halinde oy kullanmanın zorunlu olup olmadığı merak ediliyor. İkametgah adresinden kullanılması gereken oylarda vatandaşlık görevini yerine getirmek için memleketine giden çok sayıda vatandaş, ikinci tur için araştırmalara başladı. Peki ikinci turda oy kullanmamanın cezası ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

İKİNCİ TURDA OY KULLANMAMANIN CEZASI VAR MI?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur ve seçmenler, seçim günü oy kullanmadıkları takdirde para cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. Seçim günü oy kullanmama durumunda seçmene verilecek idari para cezası dışında, seçmene herhangi bir ceza uygulanmaz veya herhangi bir yasal sorumluluk doğmaz.

İKİNCİ TURDA OY KULLANMAMANIN CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

2023 yılı itibarıyla Türkiye'deki genel seçimlerde oy kullanmama halinde uygulanacak idari para cezası, 300 Türk Lirasıdır. Ayrıca, oy kullanmama nedeniyle verilen bu para cezası, seçmenin ilgili seçim dönemi boyunca kamu hizmetlerinden faydalanmasını engelleyebilir. Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşması ile birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.

İKİNCİ TUR SEÇİM SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

15 MAYIS 2023

👉İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesinin son günü,

👉Propaganda döneminin başlangıcı,

👉Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00),

👉Üçüncü maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanması.

16 MAYIS 2023

👉İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00),

👉İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanması.

17 MAYIS 2023

👉İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00),

👉İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanması,

👉Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin yapılması.

18 MAYIS 2023

👉İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son

günü.

19 MAYIS 2023

👉Yüksek Seçim Kurulunca kesin seçim sonuçlarının resmÎ gazete, radyo ve televizyonda ilÂn edilmek üzere ilgili mercilere gönderilerek aynı gün ilÂnı,

👉İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin durumunda değişiklik olması halinde, SEÇSİS'e işlenmesinin bitirilmesi ve yeni görev alanlara OR/25, OR/26 düzenlenmesi,

👉Ölen seçmenlere ait bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak sandık seçmen listelerine şerh düşülmesi için gerekli işlemlerin yapılması,

👉İkinci maddedeki işlemlerin bitirilmesinden sonra, sandık seçmen listelerine sandık çevresi görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanması.

20 MAYIS 2023

👉Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemine başlanması

21 MAYIS 2023

👉İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması,

👉Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kur'aya katılacak aday veya temsilcisinin ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu temsilcisinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü.

22 MAYIS 2023

👉Radyo ve televizyonda yayın için başvuran Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca kur'a çekilmesi.

24 MAYIS 2023

👉Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması,

👉İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, çoğaltılması sonlandırılan sandık seçmen listeleri dahil seçim araç ve gereçlerini içeren torbaların hazırlanmasının bitirilmesi,

👉Yurt dışında oy verme işleminin sona ermesi.

26 MAYIS

👉Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen üçüncü liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve çoğaltılmasına başlanılması,

👉İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlıklarına teslimi,

27 MAYIS 2023

👉Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işleminin tamamlanması,

👉Seçim propaganda döneminin sona ermesi (Saat 18.00).

28 MAYIS 2023

👉İl ve ilçe merkezlerinde;

a) Bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde; İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00'te malzeme torbalarının bina sorumlularına tesliminin sağlanması, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık çevrelerine getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmeleri,

b) Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde; İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde tesliminin

sağlanması,

👉Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).

29 MAYIS 2023

👉Cumhurbaşkanı Seçimi geçici sonuçlarının ilânı,

👉Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü, (Saat 17.00)

👉İkinci maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanması.

30 MAYIS 2023

👉İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00).

👉İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanması.

31 MAYIS 2023

👉İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü.

1 HAZİRAN 2023

👉İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın, Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son

günü,

👉Yüksek seçim kurulunca kesin seçim sonuçlarının resmi gazete, radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilmesi.