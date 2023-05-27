Haberler Haberler 29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ? Öğretmenler idari izinli mi?

29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ? Öğretmenler idari izinli mi?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yeni seçimler 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. 14 Mayıs'ta yapılan ilk turun ardından 15 MAyıs'ta öğretmenler idari izinli sayılırken 29 Mayıs'ta da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '29 Mayıs'ta okullar tatil mi? Öğretmenler idari izinli mi?' sorularının cevabını verdi. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:10 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:20
29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ? Öğretmenler idari izinli mi?

29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ? | Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı seçimlerinde 2. tur için geri sayım devam ediyor. İlk turun 14 Mayıs Pazar günü, 28. Dönem Milletvekilleri seçimi ile gerçekleşmesinin ardından 15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil edilmiş ve öğretmenler idari izinli sayılmıştı. Peki 29 Mayıs'ta okullar tatil mi? Öğretmenler idari izinli mi?

29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ? ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ Mİ?

Milyonlarca öğretmen ve öğrencinin aklındaki sorulara Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer cevap verdi. İkinci tur seçimlerinden sonraki gün de okulların kapalı olacağını bildiren Bakan Özer, 29 Mayıs Pazartesi günü öğretmenlerin de idari izinli olacağını bildirdi. Bakan Özer, sosyal medya paylaşımı üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak."

DİĞER
Şarkıcı Zara'nın 17 yaş güzelliği! Lise yıllığını paylaşan Zara'ya yorum yağdı! Bakın arkadaşları şarkıcı Zara için ne demiş...
"Wanda olmasaydı Icardi'yi düşünürdüm" Pelin Öztekin'in Icardi yorumu olay oldu! Son haliyle parmak ısırtan Pelin Öztekin...
F.Bahçe'de Jorge Jesus krizi! Ali Koç geri adım attı
F.Bahçe'nin eski aşkı alevlendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul barajlarında son durum 27 Mayıs Cumartesi
Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turda baraj var mı?
29 Mayıs'ta okullar tatil mi 2023?
2023 kurban fiyatları büyükbaş ve küçükbaş
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Angers - Troyes maçı saat kaçta? Angers - Troyes maçı saat kaçta? 10:17
G.Saray'ı övdü! "Harika bir takım kurdular" G.Saray'ı övdü! "Harika bir takım kurdular" 10:09
Maxi Gomez'e sürpriz talip! Takımdan ayrılıyor Maxi Gomez'e sürpriz talip! Takımdan ayrılıyor 10:07
Yeni takımı belli oldu! G.Saray'a dev rakam Yeni takımı belli oldu! G.Saray'a dev rakam 09:53
Valencia'nın yerine geliyor! Temaslar sıklaştı Valencia'nın yerine geliyor! Temaslar sıklaştı 09:37
F.Bahçe'nin eski aşkı alevlendi! F.Bahçe'nin eski aşkı alevlendi! 09:28
Daha Eski
Opsiyonunu kullandılar Opsiyonunu kullandılar 01:18
Aslan kayıp Aslan kayıp 01:17
Aslan kayıp Aslan kayıp 01:13
Tecrübesiyle Eyüp Tecrübesiyle Eyüp 01:05
Arda Turan: Hiç geri adım atmadık! Arda Turan: Hiç geri adım atmadık! 00:58
Arda Turan: Hiç geri adım atmadık! Arda Turan: Hiç geri adım atmadık! 00:57