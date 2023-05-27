29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ? Öğretmenler idari izinli mi?

29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ? | Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı seçimlerinde 2. tur için geri sayım devam ediyor. İlk turun 14 Mayıs Pazar günü, 28. Dönem Milletvekilleri seçimi ile gerçekleşmesinin ardından 15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil edilmiş ve öğretmenler idari izinli sayılmıştı. Peki 29 Mayıs'ta okullar tatil mi? Öğretmenler idari izinli mi?

29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ? ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ Mİ?

Milyonlarca öğretmen ve öğrencinin aklındaki sorulara Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer cevap verdi. İkinci tur seçimlerinden sonraki gün de okulların kapalı olacağını bildiren Bakan Özer, 29 Mayıs Pazartesi günü öğretmenlerin de idari izinli olacağını bildirdi. Bakan Özer, sosyal medya paylaşımı üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak."