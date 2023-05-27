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29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ 2023? | Seçimden sonraki gün okullar tatil olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özeri konuk olduğu televizyon programında yaz tatili tarihlerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalmasının ardından seçimden sonraki gün okulun tatil olup olmayacağı da merak edilirken Bakan Özer, açıklamasında '29 Mayıs'ta okullar tatil mi 2023? Seçimden sonraki gün okullar tatil olacak mı?' sorularına cevap verdi. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:10 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:20
29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ 2023? | Seçimden sonraki gün okullar tatil olacak mı?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti2nin 13. Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından 29 Mayıs'ta okulların kapalı olup olmayacağı merak ediliyor. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından 15 Mayıs Pazartesi günü okullar kapalı tutulmuştu. Peki, 29 Mayıs'ta okullar tatil mi 2023? Seçimden sonra okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ 2023?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında, milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin merak ettiği soruları cevapladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık' açıklamasını yaptı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin ardından 29 Mayıs günü tüm yurtta okullar tatil edildi.

SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Seçimden sonraki gün olan 29 Mayıs Pazartesi günü okullar kapalı olacak. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de idari izinli sayılacak.

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