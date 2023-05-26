Haberler Haberler LGS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI SON DAKİKA | LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

LGS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI SON DAKİKA | LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

LGS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hem veliler hem öğrenciler sınav giriş yerlerinin açıkanmasını bekliyordu. 'LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu?' sorgusu arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, 2023 LGS sınav yerleri nereden ve nasıl öğrenilir? LGS sınav yeri e-okul öğrenme işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 11:24 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 11:30
LGS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI SON DAKİKA | LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

4 Haziran 2023'te gerçekleşecek LGS'nin başvuru aşamasını geride bırakan öğrenciler, sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. İşte, LGS 2023'ün gerçekleşeceği tarih ve sınav giriş belgesine dair merak edilenler...

LGS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK? SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

LGS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, sınav giriş belgeleri 26 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yayınlanacak. Öğrenciler sınav giriş belgelerini okul müdürlüklerinden alabilecek.

2023 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nın bu yıl 4 Haziran 2023'te uygulanacağını açıkladı.

LGS SONUÇ TARİHİ

Sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

DİĞER
Karın kaslarıyla kıskandıran Çağla Şıkel'in sırrı ortaya çıktı! “Benim diyen erkeğe taş çıkartır”
Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar'ın aşkı meğer ikinci eşi Feyza Aktan'dan önce başlamış! O gerçek ifşalandı ağızlar açık kaldı: "Bu takıntı..."
Beşiktaş'tan flaş transfer kararı! Takımdan ayrılıyor
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
Cuma hutbesi 19 Mayıs Diyanet
Yenişehir Evleri başvuru şartları
KPSS A Grubu başvuru ekranı 2023
KPSS A Grubu çıkmış sorular ve cevap anahtarı
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szalai'ye sürpriz talip çıktı! Tribünden takip ettiler Szalai'ye sürpriz talip çıktı! Tribünden takip ettiler 11:09
Formula 1'de sıradaki durak Monaco! Formula 1'de sıradaki durak Monaco! 10:58
Beşiktaş'tan flaş transfer kararı! Takımdan ayrılıyor Beşiktaş'tan flaş transfer kararı! Takımdan ayrılıyor 10:48
Muslera ve Kerem'den Timur'a söz! "F.Bahçe..." Muslera ve Kerem'den Timur'a söz! "F.Bahçe..." 10:48
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! 10:35
Sampdoria - Sassuolo maçı saat kaçta? Sampdoria - Sassuolo maçı saat kaçta? 09:49
Daha Eski
Boston final serisini 6. maça taşıdı! Boston final serisini 6. maça taşıdı! 09:49
Beşiktaş'ın teklifine bu yanıtı verdi! Beşiktaş'ın teklifine bu yanıtı verdi! 09:44
Sakaryaspor Eyüpspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor Eyüpspor maçı saat kaçta? 09:36
Beşiktaş'ta sürpriz Valentin Rosier kararı! Beşiktaş'ta sürpriz Valentin Rosier kararı! 09:05
Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? 09:00
Zidane dudak uçuklatan teklifi reddetti! Zidane dudak uçuklatan teklifi reddetti! 08:39