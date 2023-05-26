KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN? | 2023 KPSS A Grubu Alan Bilgisi ve Öğretmenlik başvuru tarihleri

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN? | KPSS A Grubu için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen sınava katılım sağlayan adaylar, aldığı puan bazında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya hak kazanırken sınava kısa zaman kala arama motorlarında 2023 KPSS A Grubu Alan Bilgisi ve Öğretmenlik başvuru tarihleri araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler...

2023 KPSS A GRUBU ALAN BİLGİSİ VE ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı için başvurular, 16 Mayıs Salı günü başlayacak. 29 Mayıs Pazartesi günü, saat 23.59'a kadar yapılabilecek başvuruların ardından adaylar, 23 Temmuz Pazar günü KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavına, 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde ise KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınavına katılacak.

KPSS A GRUBU ÖĞRETMENLİK GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile Alan Bilgisi geç başvuruları ise 6 Haziran Salı günü başlayacak. Geç başvuru yapmak isteyen adaylar, 7 Haziran Çarşamba günü, saat 23.59'a kadar başvurularını tamamlamak zorundadır.

KPSS A GRUBU ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sitesindeki takvime göre, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları, 25 Ağustos 2023 Cuma günü belli olacak.