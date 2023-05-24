MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? | Merkez Bankası Mayıs 2023 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Mayıs ayı faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz ay politika faizini sabit tutan Merkez Bankası'nın Mayıs ayı için alacağı karar merakla beklenirken arama motorlarında Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte ekonomistlerin tahminleri ve Merkez Bankası toplantı tarihi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Nisan ayı Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı 25 Mayıs 2023 Perşembe günü yapılacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlık edeceği toplantının ardından aynı gün saat 14.00'te faiz kararının duyurulması bekleniyor.

NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

27 Nisan'da yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), toplantının ardından faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

MAYIS AYI FAİZ KARARI BEKLENTİLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak Mayıs ayı faiz kararında faiz artışı yapılması beklenmiyor. Faizi sabit bırakma ya da indirme yönünde karar verileceği tahmin ediliyor.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 37,17 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 39 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 2,46 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,41'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 37,17 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 31,02'den 29,84'e düşerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,54'ten 17,74'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 23,09 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 24,08'den 24,61'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 37,75 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 38,4 milyar dolara yükseldi.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 26,1 milyar dolar oldu.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 8,50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,5'ten 3,7'ye, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,4'ten 4,6'ya yükseldi.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 8,50 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 11,11 düzeyinde oluştu.