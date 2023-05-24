Haberler Haberler KURBAN KESİM BEDELİ 2023 | DİYANET AÇIKLADI

KURBAN KESİM BEDELİ 2023 | DİYANET AÇIKLADI

Diyanet İşler Başkanlığı, 2023 yılı için kurban kesim bedelinin ne kadar olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili araştırma yapanlar, ayrıntılara haberimizden ulaşabilir...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 10:20 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 10:30
KURBAN KESİM BEDELİ 2023 | DİYANET AÇIKLADI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2023 yılı yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedellerini duyurdu. Peki, kurban kesim bedeli ne kadar oldu?

2023 VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Buna göre; Ülkemizde 2023 kurban kesim bedeli 5 bin 960 lira olarak belirlenirken, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak açıklandı.

DİĞER
Aralarındaki yaş farkı sık sık gündeme geliyor! Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününde romantik paylaşım!
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'la olan evliliğini ilk kez anlattı! İlk değil 4. görüşte aşk "40'mdan sonra tekrar aşkla karşılaşır mıyım?"
Buruk yönetime 3 ismi işaret etti! "Kesinlikle kalmalılar"
Livakovic'te can sıkan gelişme! F.Bahçe'nin işi zorlaştı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2. turda nerede oy kullanacağım?
KGM 3 bin personel kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus en büyük pişmanlığı o isimde yaşadı! Jesus en büyük pişmanlığı o isimde yaşadı! 10:13
Fiorentina - Inter maçı saat kaçta? Fiorentina - Inter maçı saat kaçta? 10:03
Brighton - Manchester City maçı saat kaçta? Brighton - Manchester City maçı saat kaçta? 09:45
Süper Lig devine gidiyor! İmza an meselesi Süper Lig devine gidiyor! İmza an meselesi 09:42
El Shaarawy’den Beşiktaş'a sinyal! El Shaarawy’den Beşiktaş'a sinyal! 09:37
Arda transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu Arda transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu 09:10
Daha Eski
Buruk yönetime 3 ismi işaret etti! "Kesinlikle kalmalılar" Buruk yönetime 3 ismi işaret etti! "Kesinlikle kalmalılar" 09:06
F.Bahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? 08:46
Şampiyon Barça Valladolid'e yenildi! Şampiyon Barça Valladolid'e yenildi! 01:15
Şampiyon Barça Valladolid'e yenildi! Şampiyon Barça Valladolid'e yenildi! 01:14
İspanyol basını da yazdı! Kartal 8 numara avında İspanyol basını da yazdı! Kartal 8 numara avında 00:48
Beşiktaş'tan TFF'ye flaş çıkış: Sıra kimde? Beşiktaş'tan TFF'ye flaş çıkış: Sıra kimde? 00:30