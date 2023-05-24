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KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ BELLİ OLDU | KGM 3 bin personel kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilecek 3 bin kişinin belirlenmesi için kura çekiliş tarihi belli oldu. Binlerce vatandaşın başvuruda bulunduğu ve sonuçları heyecanla beklediği 2023 KGM personel alımı hakkında arama motorlarında araştırılan 'KGM 3 bin personel kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 10:30
KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ BELLİ OLDU | KGM 3 bin personel kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ BELLİ OLDU | Karayollar Genel Müdürlüğü (KGM), çeşitli branşlarda 3 bin personeli bünyesine katacağını duyurdu. İŞKUR aracılığıyla yapılan başvuruların 8 Mayıs 2023 tarihinde sona ermesinin ardından uygun koşulları sağlayan başvurular arasından personellerin kura ile belirleneceği bildirildi. İşte KGM 3 bin personel alımı kura tarihi...

KGM 3 BİN PERSONEL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), resmi sayfası üzerinden yaptığı açıklamada işçi alımı kura sürecinin ayrıntılarına yer verdi. Buna göre, işe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Genel Müdürlük tarafından doğrudan noter kurası ile belirlenecek.

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilecek. Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinden ilan edilecektir.

KGM 3 BİN PERSONEL İLLERE GÖRE KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı kesintisiz kayıt altına alınarak yapılacaktır.

30 Mayıs 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılacak olan iller: (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

  • Adana,
  • Adıyaman,
  • Afyonkarahisar,
  • Ağrı,
  • Amasya,
  • Ankara,
  • Antalya,
  • Artvin,
  • Aydın,
  • Balıkesir,
  • Bilecik,
  • Bingöl,
  • Bitlis,
  • Bolu,
  • Burdur,
  • Bursa,
  • Çanakkale,
  • Çankırı,
  • Çorum,
  • Denizli,
  • Diyarbakır,
  • Edirne,
  • Elazığ,
  • Erzincan,
  • Erzurum,
  • Eskişehir,
  • Gaziantep,
  • Giresun,
  • Gümüşhane,
  • Hakkari,
  • Hatay,
  • Isparta,
  • Mersin,
  • İstanbul,
  • İzmir,
  • Kars.

31 Mayıs 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller: (Kura çekilişi saat 10:00'da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

  • Kastamonu,
  • Kayseri,
  • Kırklareli,
  • Kırşehir,
  • Kocaeli,
  • Konya,
  • Kütahya,
  • Malatya,
  • Manisa,
  • Kahramanmaraş,
  • Mardin,
  • Muğla,
  • Muş,
  • Nevşehir,
  • Niğde,
  • Ordu,
  • Rize,
  • Sakarya,
  • Samsun,
  • Siirt,
  • Sinop,
  • Sivas,
  • Tekirdağ,
  • Tokat,
  • Trabzon,
  • Tunceli,
  • Şanlıurfa,
  • Uşak,
  • Van,
  • Yozgat,
  • Zonguldak,
  • Aksaray,
  • Bayburt,
  • Karaman,
  • Kırıkkale,
  • Batman,
  • Şırnak,
  • Bartın,
  • Ardahan,
  • Iğdır,
  • Karabük,
  • Osmaniye,
  • Düzce.

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