İKİNCİ TURDA BAŞKA YERDE OY KULLANILIR MI? | 2023 seçimleri ikinci turda adres değişikliği yapılabilir mi?

İKİNCİ TURDA BAŞKA YERDE OY KULLANILIR MI? | Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, adaylardan herhangi birinin ilk turda yüzde 50 üzeri salt çoğunluk sağlayamaması halinde ikinci tura gidilecek. İlk turda ikametgah adresinde oy kullanılırken vatandaşlık görevini yerine getirmek amacıyla memleketine giden birçok kişi, ikinci turda oy kullanma adresinde değişiklik yapılıp yapılamayacağını araştırıyor. Peki ikinci turda başka yerde oy kullanılır mı? 2023 seçimleri ikinci turda adres değişikliği yapılabilir mi? İşte detaylar...

2023 SEÇİMLERİ İKİNCİ TURDA ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİR Mİ?

YSK tarafından ilk tur seçimleri ile birlikte yapılan açıklamada, seçmen kağıtlarının ikinci turda da geçerli olacağı bildirildi. Bu kapsamda, vatandaşlar ikinci turda da oylarını ilk turda kullandıkları sandıklarda kullanacak. Adres değişkliği yapmak için son tarih 17 Mart 2023 olarak belirlenmişti. İkinci turda ise adres değişikliği yapmak mümkün olmayacak. YSK, deprem, öğrencilik veya benzeri herhangi bir nedenle seçimde kayıtlı olduğu adres dışındaki bir yerde oy kullanmak isteyen yurttaşların nüfus müdürlükleri, nüfusmatikler ve e-Devlet üzerinden adres değişikliği bildirimi yapabilmeleri için son tarihi 17 Mart 2023 Cuma (saat 23:59) günü olarak açıklamıştı.

İKİNCİ TUR SEÇİM SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

15 MAYIS 2023

👉İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesinin son günü,

👉Propaganda döneminin başlangıcı,

👉Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00),

👉Üçüncü maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanması.

16 MAYIS 2023

👉İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00),

👉İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanması.

17 MAYIS 2023

👉İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00),

👉İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanması,

👉Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin yapılması.

18 MAYIS 2023

👉İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son

günü.

19 MAYIS 2023

👉Yüksek Seçim Kurulunca kesin seçim sonuçlarının resmÎ gazete, radyo ve televizyonda ilÂn edilmek üzere ilgili mercilere gönderilerek aynı gün ilÂnı,

👉İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin durumunda değişiklik olması halinde, SEÇSİS'e işlenmesinin bitirilmesi ve yeni görev alanlara OR/25, OR/26 düzenlenmesi,

👉Ölen seçmenlere ait bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak sandık seçmen listelerine şerh düşülmesi için gerekli işlemlerin yapılması,

👉İkinci maddedeki işlemlerin bitirilmesinden sonra, sandık seçmen listelerine sandık çevresi görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanması.

20 MAYIS 2023

👉Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemine başlanması

21 MAYIS 2023

👉İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması,

👉Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kur'aya katılacak aday veya temsilcisinin ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu temsilcisinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü.

22 MAYIS 2023

👉Radyo ve televizyonda yayın için başvuran Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca kur'a çekilmesi.

24 MAYIS 2023

👉Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması,

👉İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, çoğaltılması sonlandırılan sandık seçmen listeleri dahil seçim araç ve gereçlerini içeren torbaların hazırlanmasının bitirilmesi,

👉Yurt dışında oy verme işleminin sona ermesi.

26 MAYIS

👉Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen üçüncü liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve çoğaltılmasına başlanılması,

👉İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlıklarına teslimi,

27 MAYIS 2023

👉Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işleminin tamamlanması,

👉Seçim propaganda döneminin sona ermesi (Saat 18.00).

28 MAYIS 2023

👉İl ve ilçe merkezlerinde;

a) Bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde; İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00'te malzeme torbalarının bina sorumlularına tesliminin sağlanması, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık çevrelerine getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmeleri,

b) Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde; İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde tesliminin

sağlanması,

👉Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).

29 MAYIS 2023

👉Cumhurbaşkanı Seçimi geçici sonuçlarının ilânı,

👉Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü, (Saat 17.00)

👉İkinci maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanması.

30 MAYIS 2023

👉İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00).

👉İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanması.

31 MAYIS 2023

👉İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü.

1 HAZİRAN 2023

👉İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın, Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son

günü,

👉Yüksek seçim kurulunca kesin seçim sonuçlarının resmi gazete, radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilmesi.