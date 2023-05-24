Haberler Haberler 2. TURDA NEREDE OY KULLANACAĞIM? | 2. tur seçmen kağıdı Sorgulama Ekranı

2. TURDA NEREDE OY KULLANACAĞIM? | 2. tur seçmen kağıdı Sorgulama Ekranı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanını seçmen için 28 Mayıs'ta Türk halkı yeniden sandığa gidiyor. İlk turda adayların yüzde 50+1 oy ile salt çoğunluğu elde edememesi üzerine ikinci tura kalan seçimlerde, milyonlarca seçmen nerede oy kullanacağını merak ediyor. İşte arama motorlarında en çok araştırılan '2. turda nerde oy kullanacağım?' sorusunun cevabı ve 2. tur seçmen kağıdı Sorgulama Ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:30
2. TURDA NEREDE OY KULLANACAĞIM? | 2. tur seçmen kağıdı Sorgulama Ekranı

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı adayları, 28 Mayıs'ta yeniden yarışacak. İkinci tura kalan seçimlerde sandık başına gidecek milyonlarca seçmen, oyunu nerede kullanacağını araştırıyor. YSK'nın resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilen seçmen kağıdı hakkında araştırma yapanlar için 'Seçme kağıdı sorgulama ekranı'nı haberimizde derledik. İşte detaylar...

2. TURDA NERDE OY KULLANACAĞIM?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi internet sitesinde, 14 Mayıs'ya gerçekleşen ilk tur seçimlerinden önce yer alan bilgilendirme metninde, seçimlerin ikinci tura kalması halinde dikkat edilmesi gerekenlere de yer verildi. Bu kapsamda, 2. turda oy kullanacak seçmenlerin oylarını, ilk turda kullandıkları okul ve sandıklarda kullanacakları ifade edildi. Öte yandan YSK, seçmenlerin evlerine yeniden seçmen kağıdı gönderdi.

Seçmen kaydı sorgulama, hem YSK hem de E devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecek, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabiliyor.

OY KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinde, oy pusulasında bulunan 4 Cumhurbaşkanı adayının yanı sıra 28. Dönem Milletvekili seçimleri için 1 metre uzunluğunda bir pusula daha bulunmaktaydı. İkinci tur seçimlerinde ise yalnız bir oy pusulası kullanılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geçerli olan pusulada iki aday yer alacak.

e-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

📌Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.

📌Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

📌Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

📌Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

📌Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

e-DEVLET 2. TUR SEÇMEN KAĞIDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numarası girilmelidir. Açılan sayfada sorgulama yapan kişinin bilgileri ve o kişinin hanesine kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

YSK 2. TUR SEÇMEN KAĞIDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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