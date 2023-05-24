2. TURDA BARAJ VAR MI? | Genel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda baraj olur mu?

2. TURDA BARAJ VAR MI? | Türk halkı, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidiyor. 28. Dönem Milletvekili ile Cumhrubaşkanı seçimlerinin yapıldığı 14 Mayıs'ta salt çoğunluğu sağlayan aday olmaması nedeniyle yapılan ikinci turda baraj olup olmadığı merak ediliyor. Peki Genel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda baraj olur mu? İşte detaylar...

GENEL SEÇİM, CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2. TURUNDA BARAJ OLUR MU?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimin 2. turu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu oylamada baraj olmadığı belirtildi. İlk turda en çok oyu alan iki adayın katıldığı ikinci turda, baraj olmaksızın geçerli en çok oyu alan aday, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanacak. YSK'nın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

❗❕ Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

❗❕ İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi hâlinde, ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Bunların dışındaki sebeplerle boşalma olması hâlinde ikame yoluna gidilemez.

❗❕ Oylamalara tek adayla gidilmesi hâlinde, oylama referandum şeklinde yapılır. Aday geçerli oyların çoğunluğunu alması hâlinde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması hâlinde seçim yenilenir.

❗❕ Yeni seçilen Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

SEÇİMLERDE İKİNCİ TURA GİDEN DİĞER ÜLKELER

GÜNEY KIBRIS - 2023 SEÇİMLERİ

5 Şubat'ta Güney Kıbrıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda oyların yüzde 32'sini alan Nikos Hristodulidis'le, oyların yüzde 29,5'ini hanesine yazdıran Andreas Mavroyiannis ikinci tura kalmayı başardı. Katılım oranında yarım puanlık bir artışın gerçekleştiği ikinci tur seçimlerinde rakibiyle aradaki farkı korumayı başaran Hristodulidis geçerli oyların yüzde 52'sini alarak Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin yeni lideri oldu.

ÇEKYA - 2023 SEÇİMLERİ

Ukrayna savaşının bir numaralı gündem maddesi olduğu Çekya seçimlerinin 13-14 Ocak'ta yapılan ilk turunda oyların yüzde 35,4'ünü alan Petr Pavel'le oyların yüzde 35'ini alan Andrej Babis ikinci tura kalmayı başaran isimler oldu. 27-28 Ocak'ta gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerindeyse, ilk turda sadece 23 bin olan oy farkını yaklaşık 1 milyona çıkaran Avrupa ve NATO yanlısı Pavel geçerli oyların yüzde 58'ini alarak cumhurbaşkanı seçildi. İlk turda yüzde 68 olan katılım oranı ikinci turdaysa yüzde 70 olarak ölçüldü.

KARADAĞ - 2023 SEÇİMLERİ

19 Mart'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda popülist DPS'in lideri Milo Dukanoviç oyların yüzde 35'ini alırken, yeni kurulan merkez Şimdi Avrupa partisinin adayı Jakov Milatoviç yüzde 29'luk oy oranına ulaştı. Ülke bağımsızlığını kazandığı 2006'dan sonra ilk ikinci tur seçimleri için 2 Nisan'da tekrar sandık başına gittiğindeyse Milatoviç oyların yüzde 58,8'ini alarak Karadağ'ın yeni cumhurbaşkanı oldu. İlk turda yüzde 64 olan katılım oranıysa ikinci turda yüzde 70'e çıktı. Bu sonuçla birlikte Milatoviç, çok partili hayata geçilen 1990'dan sonra DPS üyesi olmayan ilk cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti.

FRANSA - 2022 SEÇİMLERİ

Tüm dünyanın ilgiyle izlediği seçimlerden biri olan Fransa seçimlerinde görevdeki cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 27,9'luk oy oranıyla ilk turu birinci sırada tamamlarken, aşırı sağ Ulusal Birlik'in lideri Marine Le Pen yüzde 23'le ikinci tura kalan bir diğer isim oldu. 24 Nisan 2022'de yapılan ikinci tur seçimlerinde rakibiyle arasındaki 1,6 milyonluk oy farkını 5,5 milyona kadar çıkaran Emmanuel Macron yüzde 58,5'lik oy oranıyla bir kez daha Fransa cumhurbaşkanlığına seçildi. İkinci turda katılım oranı yüzde 73,6'dan yüzde 72'ye düştü.

BREZİLYA - 2022 SEÇİMLERİ

Son yıllarda tüm dünyanın ilgiyle izlediği seçimlerden biri olan Brezilya seçimlerinde izlediği aşırı sağ politikalarla dikkat çeken görevdeki cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, solcu rakibi Lula da Silva ile yarıştı. Lula da Silva ilk turda oyların yüzde 48'ini, Bolsonaro ise yüzde 43'ünü hanesine yazdırırken, gergin bir atmosferde gerçekleşen ikinci tur seçimlerinde sonuç değişmedi. Bolsonaro rakibiyle arasındaki 6 milyondan fazla oy farkını 2 milyonun altına indirse de ikinci turda geçerli oyların yüzde 49,1'ini alarak cumhurbaşkanlığı koltuğunu kaybetti. Katılım oranıysa yüzde 79'da sabit kaldı.

KOSTA RİKA - 2022 SEÇİMLERİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 40 barajının uygulandığı Kosta Rika'da 2022 seçimleri sosyal demokrat Rodrigo Chaves ile eski cumhurbaşkanı Jose Maria Figueres'in yarışına sahne oldu.

İlk turda Figueres oyların yüzde 27'sini hanesine yazdırırken, Chaves ise yüzde 16 oy alarak adını ikinci tura yazdırdı.

İkinci tur seçimlerindeyse geriden gelen Chaves oyların yüzde 52'sini alarak Kosta Rika'nın yeni cumhurbaşkanı oldu.

SLOVENYA - 2022 SEÇİMLERİ

23 Ekim 2022'de gerçekleşen ilk tur seçimlerinde oyların yüzde 33'ünü alan Anze Logar'la yüzde 26'8'lik oy oranına ulaşan Natasa Musar ikinci tura isimlerini yazdıran adaylar oldu. 13 Kasım'da gerçekleşen ikinci tur seçimleriyse Musar'ın dönüşüne sahne oldu. İlk turda kaybeden adayların oylarının çoğunluğunu toplamayı başaran Musar yüzde 53'lük oy oranıyla rakibini alt ederek Slovenya'nın yeni cumhurbaşkanı oldu. Katılım oranıysa iki tur arasında 2 puanlık bir artış gösterdi.