VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR? | Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek, başvuru şartları neler? Başvuru ve ödeme tarihleri

Vatandaşlık maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın kamuoyuna duyurmasının ardından merak konusu oldu. Pandemi döneminde gelirleri düzensizleşen kişiler için hayata geçirilen Aile Destek Ödemeleri'nin Temmuz ayında son bulmasıyla hükümet, bu kez de Vatandaşlık Maaşı uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Peki Vatandaşlık maaşı nedir? Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek, başvuru şartları neler? Başvuru tarihleri ve ödeme tarihleri ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?

Vatandaşlık maaşını kamuoyuna duyuran Bakan Yanık, "Türkiye Aile Destek Koruma Programı geçmişteki sosyal yardımdan mantığından sosyal yardım işleyişinden daha farklı. Biz sadece yoksulluk sınırını temel almadık. Sosyal refahın paylaşılmasını temel aldık. Vatandaşlık maaşı özelinde bütünleyici sosyal yardımları önemsiyoruz. Kamunun yaptığı sosyal yardımların yaklaşık yüzde 82'sini benim bakanlığım yapıyor. Geriye kalan yüzde 18'de farklı kurumlar ve bakanlıklar üzerinden yürüyor. Bunlar çok parçalı, bunları bir araya toplayıp bütünlük sağladık. Bu işleyişi de kolaylaştıracak. Vatandaşlık maaşı buradan çıkan bir durumdur. Koruyucu-önleyici sosyal yardım mantığı çok önemli. Önümüzdeki süreçte bunu özellikle hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Aile Destek Ödemeleri'nin Temmuz ayında sona erecek olması sebebiyle yeni bir proje olarak alınan Vatandaşlık maaşı, dar gelirli ailelere yapılması planlanan sosyal yardım projesi olacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK? BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Hanedeki kişi sayısı, engelli, yaşlı, çocuk sayısı, geliri olan kişi sayısı, gelir miktarı gibi kriterlerin değerlendirildiğini ve başvuran kişiye bu deperlendirmeler sonucunda dönüş yapıldığını ifade eden Bakan Yanık, "Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir." şeklinde konuştu.

VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU VE ÖDEME TARİHLERİ

Vatandaşlık maaşında başvuru ve ödeme tarihlerine ilişkin bilgileri de paylaşan Bakan Yanık, "Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var. Bunu önümüzdeki süreçte inşallah tekrar kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerine yer verdi.