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TARIM KREDİ'DE MAYIS SONU FIRSATLARI | Gıda, temizlik, kişisel bakım ürünlerinde dev İNDİRİM - Son gün 31 Mayıs
Tarım Kredi Kooperatif yeni kataloğunu yayımladı. Temel ihtiyaçlarda dev indirim fırsatlarıyla tüketicinin yüzünü güldüren Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, başta gıda ve temizlik ürünleri olmak üzere birçok üründe fiyatları düşürdü. İşte TKK Marketlerinin Mayıs sonu fırsatları...