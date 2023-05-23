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POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | 30. Dönem POMEM ön başvuru sonucu sorgulama

Emniyet Genel Müdürlüğü 30. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 10 bin 600 kadın ve erkek öğrencinin alınacağı POMEM'e başvuru yapanlar arama motorlarında 'POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ve 30. Dönem POMEM ön başvuru sonucu sorgulama' konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 08:30 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 09:00
POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | 30. Dönem POMEM ön başvuru sonucu sorgulama

30 DÖNEM POMEM BAŞVURU SONUÇ | Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 10 bin 600 polis alımı için heyecan dorukta. POMEM'e başvuruda bulunan adaylar ön başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. 19 Mayıs'ta sona eren ve lisans mezunu 6.900 erkek, 1.580 kadın ve ön lisans mezunu 1.700 erkek ve 420 kadın alımı yapılacak olan 30 Dönem POMEM hakkında merak edilenleri haberimizde derledik...

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | 30. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

30. dönem POMEM ön başvuruları, 01-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında pa.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirildi. Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz duyurulmadı. Öte yandan, 29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sona ermiş ve sonuçlar da 28 Kasım'da Polis Akademisi tarafından ilan edilmişti. Bu bağlamda, 30. dönem sonuçlarının hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

30. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar ön başvuru sonuçlarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenecekler. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak.

30. POMEM KADIN-ERKEK AÇILAN KONTENJANLAR

LİSANS MEZUNU
ERKEK: 6.900
KADIN: 1.580

ÖNLİSANS MEZUNU
ERKEK: 1.700
KADIN: 420

''27 Nisan 2023 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (6.800) erkek, (1.200) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (300) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştur. Lisans mezunu (6.800) erkek, (1.200) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (300) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı kontenjanı, lisans mezunu (6.900) erkek, (1.580) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (420) kadın olmak üzere toplam (10.600) öğrenci alımı olacak şekilde arttırılmıştır.''

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