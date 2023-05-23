Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri ve ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri ve ezan saatleri

22 Mayıs Pazartesi İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde derledik. İşte 22 Mayıs 2023 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 08:31
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri ve ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 23 Mayıs 2023 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 03.42

Güneşin doğuşu:👉 05.33

Öğle vakti:👉 13.06

İkindi vakti:👉 17.03

Akşam vakti:👉 20.29

Yatsı vakti:👉 22.11

NAMAZ SAATLE7RİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN



Sabah namazı vakti 👇
Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?
Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇
Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?
Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇
Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.
İkindi namazı kaç rekattır?
İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇
Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.
Akşam namazı kaç rekattır?
Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇
Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.
Yatsı namazı kaç rekattır?
Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?
Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
Son dakika haberi: Fernando Muslera'nın yerine dünya yıldızı! Galatasaray, Fenerbahçe'nin elinden aldı...
Hande Erçel, Cannes Film Festivali'nde güzelliğiyle Serenay Sarıkaya ile Dilan Çiçek Deniz’i gölgede bıraktı
G.Saray'a Rashica müjdesi!
Kalmış gibi çalışıyor... İşte Jesus'un transfer raporu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Memura kira yardımı başvuru şartları, tarihleri ve ekranı!
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Son dakika deprem mi oldu 23 Mayıs?
Survivor eleme adayı belli oldu! (22 Mayıs)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Test! Test! 01:34
Juventus deplasmanda Empoli'ye farklı yenildi! Juventus deplasmanda Empoli'ye farklı yenildi! 01:19
Juventus deplasmanda Empoli'ye farklı yenildi! Juventus deplasmanda Empoli'ye farklı yenildi! 01:16
Samet Akaydın PFDK'ya sevk edildi! Samet Akaydın PFDK'ya sevk edildi! 01:09
Bjelica'dan Karagümrük maçı sonrası açıklamalar! Bjelica'dan Karagümrük maçı sonrası açıklamalar! 01:09
Trabzonspor farka koştu! Trabzonspor farka koştu! 01:09
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:08
Trabzonspor'un golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon Trabzonspor'un golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon 01:08
Beşiktaş'a Fransız orta saha! Teklif yapıldı Beşiktaş'a Fransız orta saha! Teklif yapıldı 01:08
G.Saray'a Rashica müjdesi! G.Saray'a Rashica müjdesi! 01:08
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! Ters köşe... F.Bahçe'ye transferde kötü haber! Ters köşe... 01:08
Yunan ekibiyle görüştü! Transferde flaş gelişme Yunan ekibiyle görüştü! Transferde flaş gelişme 01:08