Haberler Haberler ETNA YANARDAĞI NEREDE? | Türkiye'yi etkileyecek mi? Asit yağmuru yağacak mı? Meteoroloji'den Etna ve asit yağmuru açıklaması

ETNA YANARDAĞI NEREDE? | Türkiye'yi etkileyecek mi? Asit yağmuru yağacak mı? Meteoroloji'den Etna ve asit yağmuru açıklaması

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak kabul edilir ve Avrupa'nın en yüksek ve en geniş volkanik dağı olan Etna Yanardağı, tehlike çanlarını başlattı. Faaliyete geçen yanardağın üzerinde yükselen kül bulutları, dağın yakınlarındaki birçok ülkede endişeye neden olurken Türkiye'de de çeşitli sosyal medya hesaplarından 'asit yağmuru' görüleceği iddiaları ortaya atıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü iddialara son noktayı koyarken arama motorlarında araştırılan 'Etna Yanardağı nerede? Etna Yanardağı Türkiye'yi etkileyecek mi? Asit yağmuru yağacak mı?' sorularının cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 15:50
ETNA YANARDAĞI NEREDE? | Türkiye'yi etkileyecek mi? Asit yağmuru yağacak mı? Meteoroloji'den Etna ve asit yağmuru açıklaması

Yaklaşık 500.000 yıldır düzenli olarak faaliyet gösteren ve Avrupa'nın en yüksek ve en geniş volkanik dağı olarak bilinen Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Dağın üzerinde oluşan kül bulutları nedeniyle çevre ülkeler endişeye kapılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Etna Yanardağı'nın ülkemize etkilerinin olup olmayacağı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

ETNA YANARDAĞI NEREDE?

İtalya'da bulunan Etna Yanardağı 21 Mayıs'ta aktif hale geldi. Etna Yanardağı, Sicilya'nın doğu kıyısında yer alır ve Catania şehrine yakındır. Bu nedenle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Akdeniz ülkelerinde asit yağmurları görülebileceği iddia edildi.

ETNA YANARDAĞI TÜRKİYE'Yİ ETKİLEYECEK Mİ? TÜRKİYE'DE ASİT YAĞMURU YAĞACAK MI?

Çarşamba günü Ege ile kısmen de olsa Marmara bölgesinde asit yağmur riski olduğu iddia edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden iddialara cevap gecikmedi. Yapılan açıklamada, "Avrupa'nın en aktif yanardağı olan İtalya'daki Etna Yanardağı 21-22 Mayıs 2023 tarihlerinde yeniden faaliyete geçmiştir. Genel Müdürlüğümüzce son yapılan HYSPLIT Tahmin Modeli ileri yörünge analizlerine göre, Etna kaynaklı kül bulutlarının Yunanistan'ın güneyinden geçerek deniz üzerinden doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir. Söz konusu Etna kaynaklı kül bulutlarının ülkemizi etkilemesi beklenmemektedir. Genel Müdürlüğümüzce kül bulutlarının hareketi 7/24 esasına göre takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Etna Yanardağı, hem doğal bir olgu hem de Sicilya kültürü ve coğrafyasının önemli bir parçası olarak büyük bir ilgi odağıdır. Ancak, volkanın potansiyel tehlikeleri göz önüne alınarak, ziyaretçilerin güvenlik talimatlarına uymaları önemlidir.

Coğrafi Konumu: Etna Yanardağı, Sicilya'nın doğu kıyısında yer alır ve Catania şehrine yakındır.

Yükseklik: Etna'nın zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 3.350 metre yüksekliktedir. Bu yükseklik zaman zaman volkanik faaliyetlerle değişebilir.

Aktivite: Etna Yanardağı, yaklaşık 500.000 yıldır düzenli olarak faaliyet göstermektedir. Sık sık patlamalar, lav püskürtmeleri ve yanardağsal depremler meydana getirir. Son dönemlerdeki büyük patlamalar arasında 2019 ve 2021 yıllarındaki etkinlikler önemliydi.

Volkanik Özellikleri: Etna, stratovolkan olarak sınıflandırılan büyük bir kalkan volkanıdır. Volkanik tüf, lav akıntıları, püskürme konileri ve kalderalar gibi çeşitli volkanik formasyonlara sahiptir. Etna'nın lavları, genellikle yüksek viskoziteye sahip ve bazaltik bileşimli olabilir.

Çevresi ve Ekolojisi: Etna Yanardağı, zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip bir bölge olan Etna Doğal Parkı ile çevrilidir. Bu alanda endemik bitki türleri, nadir kuşlar ve diğer faunalar bulunur.

Turizm: Etna Yanardağı, ziyaretçiler için popüler bir turistik cazibe merkezidir. Ziyaretçiler volkanın eteklerinde yürüyüş yapabilir, teleferiklerle zirveye çıkabilir veya rehberli turlara katılabilir. Ancak, volkanın faaliyetleri nedeniyle bazı bölgeler zaman zaman kapatılabilir.

ETNA YANARDAĞI EN SON NE ZAMAN AKTİF OLDU?

Etna Yanardağı'nın en son büyük patlaması 16 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşti. Bu patlama sonucunda volkanik püskürmeler ve lav akıntıları meydana geldi. Patlama, yoğun duman ve küllerin atmosfere yayılmasına neden oldu ve çevredeki bölgelerde hava trafiği etkilendi. Bu faaliyetler Etna'nın sürekli devam eden volkanik aktivitesinin bir parçasıdır. Ancak, belirtmek gerekir ki, Etna Yanardağı sık sık küçük ölçekli püskürmelere ve yanardağsal depremlere de sahne olmaktadır. Bu nedenle, faaliyetlerin sürekli olarak değiştiği bir yanardağ olarak bilinir.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Yılın bombası patlıyor! Mbaye Diagne Süper Lig devine...
85.2 milyona vatandaşlık maaşı müjdesi! A'dan Z'ye her aileye nakit yardımı geliyor! 1-2-3-4-5 kişilik hanelere ayda en az 10.000 TL...
Kartal'da Levi Garcia sesleri! İşte bonservis bedeli
Liverpool'dan F.Bahçe'ye geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Mayıs kataloğu
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İstanbul barajlarında son durum 23 Mayıs Salı
Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilir?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da yaprak dökümü! 5 isimle yollar ayrılıyor G.Saray'da yaprak dökümü! 5 isimle yollar ayrılıyor 15:47
Kartal'da Levi Garcia sesleri! İşte bonservis bedeli Kartal'da Levi Garcia sesleri! İşte bonservis bedeli 15:25
LeBron James'ten emeklilik sinyali LeBron James'ten emeklilik sinyali 15:13
LeBron James'ten emeklilik sinyali! LeBron James'ten emeklilik sinyali! 14:47
F.Bahçe'ye müjdeli haber! Morelos ve Kent... F.Bahçe'ye müjdeli haber! Morelos ve Kent... 14:30
Zaha'da sürpriz gelişme! 12 milyon euro gözden çıkarıldı Zaha'da sürpriz gelişme! 12 milyon euro gözden çıkarıldı 13:14
Daha Eski
G.Saray'dan görülmemiş şampiyonluk primi! G.Saray'dan görülmemiş şampiyonluk primi! 12:57
Kupada yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Kupada yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! 12:53
Valencia'nın menajerinden flaş itiraf! Transferi... Valencia'nın menajerinden flaş itiraf! Transferi... 12:06
Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları 12:05
F.Bahçe'den Samet Akaydın açıklaması! F.Bahçe'den Samet Akaydın açıklaması! 11:48
Trezeguet gol sayısında forvetleri yakaladı Trezeguet gol sayısında forvetleri yakaladı 11:25