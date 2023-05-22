Haberler Haberler SON DAKİKA OKUL NE ZAMAN KAPANACAK 2023? | Bakan Özer duyurdu: 2. dönem karneler ne zaman verilecek?

SON DAKİKA OKUL NE ZAMAN KAPANACAK 2023? | Bakan Özer duyurdu: 2. dönem karneler ne zaman verilecek?

Milli eğitim baknaı Mahmut Özer, okulların kapanacağı tarihi kamuoyuna duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velilerin merakla beklediği 'Okul uzayacak mı? Okullar ne zaman kapanacak 2023? 2. dönem karneler ne zaman verilecek?' sorularına cevap veren Bakan Özer, karnelerin alınacağı tarihi bildirdi. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:20
SON DAKİKA OKUL NE ZAMAN KAPANACAK 2023? | Bakan Özer duyurdu: 2. dönem karneler ne zaman verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı okulların yaz tatiline gireceği tarihi duyurdu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle okullarda ara tatilin uzatılması, kapanış tarihinin de değişebileceği ihtimallerini doğurmuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Okullar ne zaman kapanacak 2023? 2. dönem karneler ne zaman verilecek?' sorularını yanıtladı. İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023? 2. DÖNEM KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, derslerde uzatma yapılmadığını belirtti. Bakan Özer' açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık. 1 Ağustos-1 Eylül arasında deprem bölgesinde telafi eğitimi olacak. Her şeyimizi hazırladık. 2023-2024 eğitim öğretim dönemine başlarken 1 aylık daha telafi eğitimi yapacağız. Yani deprem bölgesinde 2 ay telafi eğitimi yapacağız. Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek."

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan takvime göre, 16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak. 16 Haziran 2023 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü sona erecek ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlayacak.

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