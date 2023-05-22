KURBAN KESİM BEDELİ 2023 | DİYANET AÇIKLADI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2023 yılı yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedellerini duyurdu. Peki, kurban kesim bedeli ne kadar oldu?

2023 VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Buna göre; Ülkemizde 2023 kurban kesim bedeli 5 bin 960 lira olarak belirlenirken, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak açıklandı.