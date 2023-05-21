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Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın açıklamasına göre, Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 16:00 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 16:01
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem!

Adana'da saat 15.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,67 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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