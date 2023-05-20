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SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 20 Mayıs Survivor eleme adayı belli oldu

Survivor'da heyecan devam ederken takımların saf dışı kalıp bireyselliğin öne çıktığı dönem başladı. 20 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 20 Mayıs 2023 Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 01:12
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 20 Mayıs Survivor eleme adayı belli oldu

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 20 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan fragmanda bireysel döneme geçildiği vurgulanırken bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 20 Mayıs Cumartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

SURVIVOR İLK BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Survivor'da bu akşam ilk bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar artık kendi bireysel başarıları için mücadele edecekler. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı gecenin kazananı en yüksek skoru yapan Yusuf oldu. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda dokunulmazlığı kazanan isim Survivor Yusuf oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor ik bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayı da belli oldu. Survivor Yusuf ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Eleme adayı için bir isim vermesi gereken Yusuf, Aziz'in ismini verdi. Böylelikle Survivor 2023'ün ilk bireysel eleme adayı Aziz olmuş oldu.

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